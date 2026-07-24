Alibaba očas posla šarmirao gledateljku: Ona zaboravila na sve prozivke za njega i Maju, obrlatio je za sve pare! (VIDEO)

Ipak šarm niko ne može da mu oduzme?!

U toku je emisija ''Narod pita'', voditeljka Ana Radulović ugostila je Asmina Durdžića i Maju Marinković, a putem audio-poziva se uključila gledateljka Ceca iz Beograda koja je žestoko prekorila ovaj ljubavni par.

- Majo, godfinama se pozivaš na to da si Maja istina. Je l' si bila istina kada si četiri meseca odbijala Asmina ili kada si sad naprsno odlepila za njim? - upitala je Ceca iz Beograda.

- On mene u to vreme nije interesovao jer je bio u odnosu sa Stanijom, ali simpatije su se rodile i to je bilo neizbežno. Mi smo četiri meseca imali haos, zamislite da smo još dva dana ranije ušli? To bi bilo užas. Možda je najbolje što smo ušli u odnos kroz upoznavanje - rekla je Maja.

- Ja ne verujem da jedan muškarac sebi takvo poniženje dozvoli. Šta je dobio time što je hteo da spava sa Aneli i kao navuče je? - rekla je Ceca.

- Ona je ušla da oblati mene, a ja sam došao da joj se osvetim. Ja nisam ušao u rijaliti da blatim majku svog deteta, nego ona mene. Dobio sam da se osramotim najstrašnije kao muškarac, to sam dobio. Maja je mene ponižavala, ali ja sam to sam sebi dozvolio i trpeo jer sam znao da su to njene ljubomorne scene. Kako bi se ti osećao da tvoj muž uradi to što je meni Aneli? - rekao je Asmin.

- Pa ti si imao tri godine da vidiš svoje dete - rekla je Ceca.

- Lako je vama da pričate, kad ništa ne znate. Ja nisam ušao da se borim za svoje dete već protiv Site i Aneli. Ceco, mani se mene, kaži mi da li si nekoga podržavala? - upitao je Asmin.

- Nisam - rekla je Ceca.

- Pa vi ste baš zlo, nemate ljubavi u sebi - rekao je Asmin.

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Autor: N.P.