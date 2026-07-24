AKTUELNO

Zadruga

Alibaba očas posla šarmirao gledateljku: Ona zaboravila na sve prozivke za njega i Maju, obrlatio je za sve pare! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs ,, Foto: TV Pink Printscreen ||

Ipak šarm niko ne može da mu oduzme?!

U toku je emisija ''Narod pita'', voditeljka Ana Radulović ugostila je Asmina Durdžića i Maju Marinković, a putem audio-poziva se uključila gledateljka Ceca iz Beograda koja je žestoko prekorila ovaj ljubavni par.

pročitajte još

Ko je njima Stanija, rekla je da je moj brat narkoman?! Asmin kivan na roditelje jer kuju pobednicu Elite 9 u nebesa, Maja dala svoj sud (VIDEO)

- Majo, godfinama se pozivaš na to da si Maja istina. Je l' si bila istina kada si četiri meseca odbijala Asmina ili kada si sad naprsno odlepila za njim? - upitala je Ceca iz Beograda.

Foto: TV Pink Printscreen

- On mene u to vreme nije interesovao jer je bio u odnosu sa Stanijom, ali simpatije su se rodile i to je bilo neizbežno. Mi smo četiri meseca imali haos, zamislite da smo još dva dana ranije ušli? To bi bilo užas. Možda je najbolje što smo ušli u odnos kroz upoznavanje - rekla je Maja.

- Ja ne verujem da jedan muškarac sebi takvo poniženje dozvoli. Šta je dobio time što je hteo da spava sa Aneli i kao navuče je? - rekla je Ceca.

pročitajte još

Ako je voli, neka ide s njom u Majami: Asmin zapištao poput ekspres lonca zbog Mevlidinog spuštanja lopte sa Stanijom i Aneli, promenio sve boje! (VID

- Ona je ušla da oblati mene, a ja sam došao da joj se osvetim. Ja nisam ušao u rijaliti da blatim majku svog deteta, nego ona mene. Dobio sam da se osramotim najstrašnije kao muškarac, to sam dobio. Maja je mene ponižavala, ali ja sam to sam sebi dozvolio i trpeo jer sam znao da su to njene ljubomorne scene. Kako bi se ti osećao da tvoj muž uradi to što je meni Aneli? - rekao je Asmin.

Foto: TV Pink Printscreen

- Pa ti si imao tri godine da vidiš svoje dete - rekla je Ceca.

- Lako je vama da pričate, kad ništa ne znate. Ja nisam ušao da se borim za svoje dete već protiv Site i Aneli. Ceco, mani se mene, kaži mi da li si nekoga podržavala? - upitao je Asmin.

pročitajte još

Ako ode u Dubrovnik, završiće kao i u hotelu: Dača dao sud o zbližavanju Aneli i Asmina, pa progovorio o Bebici i Teodori (VIDEO)

- Nisam - rekla je Ceca.

- Pa vi ste baš zlo, nemate ljubavi u sebi - rekao je Asmin.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.P.

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#Narod Pita

#elita live

#elita najnovije

#elita narod pita

#elita pink.rs

#elita vesti

#pink live

#studio narod pita

POVEZANE VESTI

Domaći

Svojom lepotom mamila mnoge muškarce, a onda se verila sa Danetom (70): Sofija za Uskrs razvukla osmeh i zaboravila na sve probleme!

Zadruga

PODSEĆA ME NA MOG OCA KAD JE BIO MLAD: Sofija otkrila Toši da voli Tezu svakog dana sve više, istakla da je SLABA NA NJEGA! (VIDEO)

Zadruga

Za sekund joj vrati osmeh na lice: Aneli pala u očaj, Alibaba je uhvatio za ruke i jednim potezom popravio situaciju! (VIDEO)

Zadruga

SLABA NA NJEGA: Aneli se usuškala pored Filipa, uživa u njegovim nežnim dodirima! (VIDEO)

Domaći

Ako treba klečaću svaki dan: Viktor priznao da sa Minom samo kupuje mir, ona jeca i preklinje za novu šansu! (VIDEO)

Domaći

Imam pravo da ih sve vozim i sprdam: Aneli priznala da je Luka i dalje voli, pa razvezala jezik i unakazila Maju zbog akcijanja s Đukićem! (VIDEO)