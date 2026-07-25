Brani devojku od zlih jezika: Alibaba ponovo stao iza Maje, žestoko zaratio sa gledateljkom koja je uvredila! (VIDEO)

Nastavio da je brani po svaku cenu!

U toku je emisija ''Narod pita'', voditeljka Ana Radulović ugostila je Asmina Durdžića i Maju Marinković

- Ja sam za to čula prvi put u rijalitiju, ne mogu da ulazim u te porodične stvari jer ne znam šta se dešava. Meni je ovo stvarno naporno za mozak, ne mogu da pohvatam - rekla je Maja.

- Ja nisam gledao ništa što je on izjavljivao, moram u utorak kad odem u Linc da pogledam apsolutno sve - rekao je Asmin.

- Da li 26. jula ideš u Dubrovnik? - upitala je Ana.

- Ne mogu jer imam obaveze oko emisija, ali u utorak ću da odem u Dubrovnik i da se nađem sa Anelinim bratom. Meni je i draže da sedim s njim nego sa nekom od njih tri - rekao je Asmin.

- Ovde Ljubica. Želim da pričam sa Asminom, ako Maji ne smeta. Pao si mi u očima kada si postao lepak za budale - upitala je gledateljka.

- Je l' to vi mislite na mene? - upitala je Maja.

- Naravno - rekla je gledateljka.

- Gospođo, vi ste samo ljubomorni na mene i primitivni - rekla je Maja.

- Asmine, za tebe nije bila ni Stanija moja komšinica iz Rume. Tebi ovaj odj*bak ne treba - rekla je gledateljka.

- Počela si lepo, ali ti vređaš moju devojku i očekuješ da lepo pričam s tobom? Zaslužio sam izvini od vas pošto si me dovela u situaciju da se sad sramotim - rekao je Asmin.

- Ja sam nazvala kulturno i rekla ti da si lep i dobar, ali nemoj braniti nešto neodbranjivo - rekla je gledateljka.

- Meni se sviđa jer je iskrena, ovo je jedina devojka u zadnjih pet godina koju sam ja smuvao bez skupocenih automobila. Trebao sam da budem inteligentniji da ona mene proganja i pravi mi limunadicu. Ja sam njene slike lajkovao dok sam bio sa Stanijom i pisao joj sa lažnom - rekao je Asmin.

- Majo da li ćeš živeti sa Asminom i Norom ukoliko je dobije? - upitala je gledateljka.

- Ja nisam za to da se mami oduzima dete. Nikad u životu neću to podržati i u takve stvari ne želim da se petljam - rekla je Maja.

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Autor: N.P.