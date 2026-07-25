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Nikada sa devojkom nisam proveo 24 časa: Alibaba sigurniji nego ikad u ljubav sa Majom, priznao da je nikad neće prevariti! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Ko bi rekao da će joj ostati veran posle svega?

U toku je emisija ''Narod pita'', voditeljka Ana Radulović ugostila je Asmina Durdžića i Maju Marinković koji su razgovarali o aktuelnim dešavanjima u Beloj kući,

- Videli smo da se danas oglasio dečko za kog Aneli tvrdi da je tvoj sin - rekla je Ana.

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- Čovek kaže da mi nije sin i da nije iz Srbije već iz Švajcarske. Sad se toliko sinova oglašava, svi žele da budu moji sinovi sada. Izašao sam sa nulom, džabe zovete - rekao je Alibaba.

Foto: TV Pink Printscreen

- Asmine, da li ćeš ostati veran Maji? - upitala je Ana.

- Ja ću Maji da ostanem veran, ni sa jednom devojkom nisam proveo 24 sata - rekao je Alibaba.

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- Dobro veče, moram da kažem da su mi Asmin i Maja najlepši par. Podržavam Takija koji je otkrio da je imao odnos sa Stanijom, šta će nekom žena koja slika polne organe? Maja je imala u rijalitiju ljubavne veze i prirodno je da ima odnose jer je devojka tu stalno, to je po meni prirodno jer je radila to iz osećanja. Stanija nema ljubav, ona je drvo i ona gleda samo da joj neko plati nešto. Maja samo ima srce da voli i koliko je poštovana toliko neka voli - rekla je Maja.

Foto: TV Pink Printscreen

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Detaljnije pogledajte u nastavku.  

Autor: N.P.

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