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S kim se dopisuješ? Maja ponovo ljubomoriše Alibabi, on se što pre nada njenoj promeni! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Morala da proveri s kim se dopisuje!

U toku je emisija ''Narod pita'', voditeljka Ana Radulović ugostila je Asmina Durdžića i Maju Marinković koja je izljubomorila svom dečku jer je videla da se s nekim dopisuje, ali nije znala s kim.

- Poštovanje Ana, ovde Milan iz Vrnjačke Banje. Prvo bih da pitam Asmina da li misli da je Lepi Mića pokazao u toku ove sezone da je veći Ahmić od svih Ahmićki? - upitao je Milan.

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- Jeste, on je čak nju branio i kada je grešila. On zato nije ušao u superfinale, ovo ga je koštalo rijaliti karijere - rekao je Asmin.

- Kako komentarišeš Anđela Rankovića? - upitao je Milan.

Foto: TV Pink Printscreen

- On je za mene jako kulturan i fin dečko, ali on nije bio neki akter da bi mogao visoko da se plasira. Nisam ja glasao za njega da bih znao što je tako izglasan, ali ne mislim da je zaslužio više - rekao je Asmin.

- Majo, pošto si bila u rijalitiju i slušala odnos Anđela i Anite, kome više veruješ? - upitao je Milan.

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- Ja sam neko ko Anđela stvarno poštuje i nikada nisam imala s njim sukob. On je neko ko je jako vaspitan i smatram da mu neke situacije nisu trebale u odnosu s Anitom, kao što ni njoj nisu trebale neke situacije. Ja ne bih birala stranu, ali ako me pitaš kome više verujem to će onda biti uvek Anđelo - rekla je Maja.

- Kada je Ivan tebe nominovao, on je rekao da ti nisi dobar komentator i da zato moraš da ulaziš u veze - rekao je Milan.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja sam odličan komentator, ali mene to brzo smori. Htela ili ne, ja uvek budem negde od vodećih figura - rekla je Maja.

- Da imate priliku nekom od bivših učesnika da postavite pitanja, kome bi postavili i šta? - upitala je Ana.

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- Ja bih pitao Jocu Rajića: ''Da li si ponosan na sebe što si od svih devojaka izabrao Milosavu?'' - rekao je Alibaba.

- Ja bih pitala Asmina: ''S kim pišeš'' - rekla je Maja.

- Gledam koliko je sati - rekao je Alibaba.

Detaljnije pogledajte u nastavku.  

Autor: N.P.

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