Ne možeš iz opanaka u Balensijagu: Maja Marinković urnisala Daču zbog prozivki na Takijev račun, a evo šta kaže o podršci ocu zbog pljuvanja Durdžića

Bivša učesnica "Elite" Maja Marinković govorila je za Pink.rs o aktuelnim temama koje poslednjih dana privlače veliku pažnju javnosti. Osvrnula se na priče o lajkovanju spornog snimka na Instagramu, prozivke Dače Virijevića na račun njenog oca Takija, odnos sa Asminom Durdžićem, ali i komentare koji su pratili njihove intimne trenutke u rijalitiju.

Maja je najpre demantovala navode da je sa svog Instagram profila lajkovala reel u kojem njen otac Radomir Marinković Taki vređa porodicu Durdžić.

- Ja to nisam lajkovala, imala sam i dve žene koje su mi vodile profil. Jedna žena iz Holandije jeste to lajkovala, ja sam to izbacila. Vodim ja svoj profil, naravno, Taki ima pristup. Ovim putem ja to demantujem, a Taki ima pravo na svoje mišljenje, kao i oni na svoje. Nemam ništa da dodam niti oduzmem, dalje ne bih komentarisala i produbljivala tu temu - rekla je Maja za Pink.rs.

Ona nije ostala dužna ni bivšem rijaliti učesniku Dači Virijeviću, koji je komentarisao snimak Takija sa buvljaka i tvrdio da je tamo prodavao psa Lea.

- Rijaliti civilima ne bih davala na značaju, to su smešni ljudi na koje sam ja osuđena da ih gledam dok sam u rijalitiju. Prvo da mi zahvale što uopšte dele isti vazduh sa mnom, jer sam ja za njih ozbiljno ime i prezime. Kada uzimaju to isto ime i prezime u usta, treba da mi se poklone i kažu: "Kraljice, vaše visočanstvo". Ne bih se bavila tim budalaštinama. Taki redovno posećuje takve stvari 20 godina unazad. To je takva budalaština, čovek nema blam da se pojavi ni na najluksuznijem mestu, ni na pijaci. Mi nismo iskompleksirani, a kada se vaška najede, to nema ništa gore... Ne možeš iz opanaka u Balensijagu, mora prvo u Pumu da se malo razgazi. Ne mogu da budem lajfkouč ljudima koji su dosta ispod mene i kojima sam bila uzor godinama - poručila je ona.

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Marinkovićeva je otkrila i da se njen odnos sa Asminom Durdžićem nakon završetka rijalitija značajno popravio, iako priznaje da joj ljubomora i dalje predstavlja problem.

- Moja ljubomora je nešto što je neizbežno, ne mogu da prodajem lažne priče. Posesivna sam, ljubomorna, to ljudi znaju, to sam ja. Jeste nam odnos dosta bolji, izuzeću žurku, gde Asmin nije bio kriv - iskreno je priznala.

Kako kaže, zbog brojnih obaveza još nisu stigli ni da predahnu nakon izlaska iz "Elite".

- Preumorni smo, peti je dan otkako smo izašli napolje. Ima nas svuda, ali nema nas nigde. U haosu smo, dok se ja raspakujem, svojih 50 džakova... Nisam stigla da se odmorim niti uljudim kao žena, ali polako, ima dana - dodala je Maja.

Na kraju se osvrnula i na komentare gledalaca koji su se odnosili na njen i Asminov intimni odnos u rijalitiju, a odgovor je bio u njenom prepoznatljivom stilu.

- Ako je to njima brutalno... Nije ni čudo što ih muževi i žene varaju - zaključila je Maja Marinković za Pink.rs.

Autor: D. T.