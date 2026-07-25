Blokiran sam, slede tužba i DNK! Terza za Pink.rs otvoreno o Milici Veličković i ćerki Barbari posle Elite: Nije sve kao što izgleda

Borislav Terzić Terza nakon završetka "Elite 9" sumirao je utiske za Pink.rs, a najveću pažnju posvetio je odnosu sa bivšom partnerkom Milicom Veličković i ćerkicom Barbarom, koju još nije video od izlaska iz rijalitija.

Terza tvrdi da je pokušao da stupi u kontakt sa Milicom, ali bezuspešno, zbog čega je odlučio da pravdu potraži sudskim putem.

- Što se tiče mog izlaska, prezadovoljan sam učešćem. Prvi utisci? Bukvalno ne mogu na ulicu da izađem, evo sad sam u Bosni, na granici, policija... Ma, gde god da prođem, svi me obožavaju. Jedino mi pričaju: "Šta će ti plastična", za Sofiju, pitaju me da li sam video dete - rekao je Terza na početku razgovora.

Govoreći o odnosu sa Milicom Veličković, otkrio je da od završetka rijalitija nisu ostvarili kontakt.

- Nisam se čuo sa Milicom. Pustio sam joj poruku, zvao sam je, blokiran sam, to je to.

Kako kaže, već je razgovarao sa advokatom i planira da naredne sedmice pokrene postupak kojim bi i zvanično bio upisan kao Barbarin otac.

- Bio sam kod advokata, pričali smo šta i kako. Verovatno ću tokom sledeće nedelje da idem još jednom, da pokrenem tužbu za DNK i sve što ide, da me upiše kao oca i sve ostalo.

Terza tvrdi da nije ni znao da je njegova ćerka prethodnih meseci redovno dolazila kod njegove porodice.

- Ja nisam ni znao da je Barbara dolazila dva meseca kod mojih, išao je svaki vikend moj brat. Dolazila je kod nas kući, pokloni svaki put... Obradovao sam se, moji su presrećni bili, iskreno, a Milica je davala intervjue da moji Barbaru više ne žele i te gluposti...

On ističe da je u tom periodu njegova porodica prolazila kroz veoma težak životni period zbog smrti u porodici i bolesti bake, zbog čega, kako kaže, nisu bili u mogućnosti da se u potpunosti posvete svemu.

- Umrla mi je baba, imao sam smrtni slučaj kod kuće, očeva majka... Znate kako je kada vam neko umre, sve te stvari... Doveli su babu iz Bosne, jako bolesnu, majčinu majku, dobila je gangrenu... Baš neke loše stvari. Moji su bili u frci. Imaju moji poruke i slike kako Milica podbada moju porodicu, slika Barbaru u vrtiću i šalje: "Evo, umesto da baba i deda budu uz nju, ona mora sama da bude" i tako te stvari... To su konstantne poruke i provokacije.

"Brat je davao pare i kupovao"

Dodaje da je njegov brat, kako tvrdi, finansijski pomagao Milici i Barbari, kao i da postoje brojne prepiske koje, prema njegovim rečima, potvrđuju njegovu priču.

- Burazer je kupovao za nju i veš mašinu, šporet, sedište za auto, oko 250 evra... Eto, kad je bio rođendan bratovljeve dece, doveli su i Barbaru, Milica je tu bila, moj otac ju je uveo u kuću, pričao sa njom. Rekao je: "Mimo Bore sve što se dešava, mi ćemo da ti pomognemo. Kakav god da vi odnos imate, ali neke stvari moraju da se znaju". Onda me je opet tužila i počela da pljuje moju porodicu. Ali, moji tad nisu mogli zbog smrtnog slučaja da je uzmu, u kući haos... A ona je dala izjavu da moj burazer nije hteo da uzme malu, da sačeka mene i te gluposti. Poslala je Gačića da nas pecka, ide po emisijama, priča, namešta ljude da nas nameštaju... Da me pljuju njene grupe... Nije sve kao što izgleda. Hoće sve da svali na nas, moj brat ima detaljno sve, poslaću slike, prepiske, kako ih ona pecka, podj*bava.

Terza priznaje da je više puta pokušavao da stupi u kontakt sa Milicom, ali da je zbog toga što ga je blokirala odlučio da dalju komunikaciju prepusti pravnim zastupnicima.

- Blokiran sam, slao sam poruke. Mogao sam sa drugog broja, jednostavno, nisam. Bio sam kod advokata, najbolje je tako. Teško je, ali ne možeš, ona je takva. I milion da joj daš, ona će opet sve isto da radi.

Na kraju je izneo mišljenje da su finansije glavni uzrok njihovih nesuglasica i ponovo naglasio da njegova porodica želi kontakt sa Barbarom.

- Mislim da su pare najveći problem. Ćale ju je posle svih uvreda pustio u kuću, sedela tu sa svima, familija, svi pričali normalno. Videla je kako se ophode prema Barbari. Moja snajka joj kuva domaću supicu, čorbicu, Milica uzela da je hrani, ona neće. Uzme je moja snajka, Barbara odmah hoće da jede. Dete se oseća srećno, igra se sa decom, piči po kući... Ja to nisam znao. A Milica predstavlja kao da je moji neće, to su takve budalaštine.

Porodica nije podržala vezu sa Sofijom: "Pitali su me kako sam mogao da pređem preko svega"

Terza je otkrio i kako je njegova porodica reagovala na vezu sa Sofijom Janićijević, koja je tokom rijalitija izazivala burne reakcije javnosti.

- Moji su me pitali kako sam mogao da pređem preko uvreda, rekli su da je blam što sam sve to dozvolio. Ali razumeju me, ipak sam bio u rijalitiju. Plašili su se da ne napravim dete još negde.

Na pitanje da li ga je nakon završetka rijalitija kontaktirao Sofijin Dane iz Severne Makedonije, Terza je kratko odgovorio:

- Ma jok, to me ne zanima. Niti me je zvao neko, niti je pokušavao... Ma, neka ga s*sa, matori jarac.

Ipak, sa Sofijom je razgovarao nakon izlaska iz "Elite", a kako kaže, kontaktirao ga je i njen otac.

- Čuo sam se sa Sofijom, zvao me je njen ćale da pričamo. Zahvalio mi se što sam bio uz nju, govorio da nije trebalo da se svađamo.

O Slađi Poršelini: "Pogledao sam naš snimak više puta"

Terza se osvrnuo i na odnos sa bivšom partnerkom Slađom Poršelinom, sa kojom, kako kaže, nakon izlaska iz rijalitija nije uspeo da stupi u kontakt.

- Nisam se čuo, jedno veče sam hteo da je zovem, da vidim šta me je pljuvala, brat mi rekao. Nije mi se javila, nije ni zvonilo. Možda me je i ona blokirala. Barem se sada mnoge javljaju, ludilo mozga.

U svom stilu, prokomentarisao je i Slađinu estetsku korekciju, tačnije nove silikone, ali i priznao da je gledao njihove zajedničke snimke iz rijalitija.

- Nisam joj još ispipao nove silikone, kada budem pipnuo, reći ću vam. Moram da priznam da sam više puta, otkad sam izašao, pogledao onaj moj i Slađin snimak, brutalan je.

Autor: D .T.