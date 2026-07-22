Odnos nam je na klimavim nogama: Jovana Cvijanović otkrila u kakvom je odnosu sa Comarom, pa spomenula Terzu i Filipa! (VIDEO)

Nakon spektakularnog završetka rijalitija "Elita 9", Joca Novinar razgovarao je sa bivšom učesnicom ''Elite 9'', koja je pred kamerama sumirala utiske.

Jovan Ilić Joca Novinar dotakao se najaktuelnijih tema koje su poslednjih dana u centru pažnje javnosti, a njegova sagovornica bez zadrške je iznela svoje mišljenje o dešavanjima nakon superfinala, odnosima među učesnicima.

- Tražila si mi Terzin broj, šta je razlog? - upitao je Joca.

- Nema nikakve romanse među nama. Rekao je da će doći na žurku, ali nije, jer mu je drug dobio ćerku, pa je sprečen. On je uvek tu bio za mene, kad mi je trebalo, bio je tu. Dobri smo, ostaćemo dobri - rekla je Jovana.

- Mnogi govore da si na neki način okrenula Milici Veličković, jer si s njim imala veoma prisan odnos? - upitao je Joca.

- Ja zastupam svoje stavove koje sam imala. Moj odnos sa Comarom je na klimavim nogama - rekla je Jovana.

- Da li si se čula sa Filipom, kakav vam je sad odnos? - upitao je Joca.

- Zakazala sam tetoviranje, planiram sedam tetovaža. Svakako ćemo se videti. Njegov odnos sa Aneli me se ne tiče, svakako je rekao da ne želi ništa s njom - rekla je Jovana.

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Autor: S.Z.