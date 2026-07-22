AKTUELNO

Zadruga

Odnos nam je na klimavim nogama: Jovana Cvijanović otkrila u kakvom je odnosu sa Comarom, pa spomenula Terzu i Filipa! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Nakon spektakularnog završetka rijalitija "Elita 9", Joca Novinar razgovarao je sa bivšom učesnicom ''Elite 9'', koja je pred kamerama sumirala utiske.

Jovan Ilić Joca Novinar dotakao se najaktuelnijih tema koje su poslednjih dana u centru pažnje javnosti, a njegova sagovornica bez zadrške je iznela svoje mišljenje o dešavanjima nakon superfinala, odnosima među učesnicima.

Foto: TV Pink Printscreen

- Tražila si mi Terzin broj, šta je razlog? - upitao je Joca.

- Nema nikakve romanse među nama. Rekao je da će doći na žurku, ali nije, jer mu je drug dobio ćerku, pa je sprečen. On je uvek tu bio za mene, kad mi je trebalo, bio je tu. Dobri smo, ostaćemo dobri - rekla je Jovana.

- Mnogi govore da si na neki način okrenula Milici Veličković, jer si s njim imala veoma prisan odnos? - upitao je Joca.

- Ja zastupam svoje stavove koje sam imala. Moj odnos sa Comarom je na klimavim nogama - rekla je Jovana.

Foto: TV Pink Printscreen

- Da li si se čula sa Filipom, kakav vam je sad odnos? - upitao je Joca.

- Zakazala sam tetoviranje, planiram sedam tetovaža. Svakako ćemo se videti. Njegov odnos sa Aneli me se ne tiče, svakako je rekao da ne želi ništa s njom - rekla je Jovana.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije pogledajte u nastavku.  

Autor: S.Z.

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Domaći

Stavila sve stvari sto: Kačavenda progovorila o Vanji i Janjušu, Asmina nazvala smećarom, pa otkrila da li će podneti tužnu protiv njega! (VIDEO)

Zadruga

Grca u suzama! Aneli progovorila o razgovoru sa bratom, Durdžiće nazvala monstrumima, pa se obratila Staniji Dobrojević! (VIDEO)

Domaći

Da li se spremaju zvona svadbena?! Mina blista dok govori o odnosu sa Viktorom, otkrila da im cvetaju ruže, pa istakla: PRIČAMO O BUDUĆNOSTI! (VIDEO)

Zadruga

Brutalnija nego ikad! Sofija uputila šok reči Danetu, otkrila šta su joj roditelji rekli nakon susreta, pa spomenula potencijalno pomirenje sa Terzom!

Domaći

Nazvala me je baba monstrum, a ja... Neriova baka sa suzama u očima govorila o odrastanju unuka, pa otkrila da je zbog Site ponavljao razred (VIDEO)

Domaći

Uplatila sam celu penziju: Neriova baka Nada otkrila sve o AFERI KETERING za unukov rođendan, pa priznala: Zamolila sam je da napiše čestitku umesto m