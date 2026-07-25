Jesi mi doneo pare? Kačavenda od starta rešeta, upitala Janjuša za Vanjin dug, on ŠOKIRAO odgovorom (VIDEO)

Ne sme da joj vrati pare, jer mu ne da devojka!

U novom izdanju emisije "Narod pita" voditeljka Maša Mihailović, ugostila je Milenu Kačavendu i Marka Janjuševića Janjuša.

- Moram da priznam da ova žena koja je u šestoj deceniji izgleda kao milion dolara. Sve pohvale, ne bih bio realan kada bih rekao nešto drugo - rekao je Janjuš o Mileni.

- Hvala. Moram da kažem ja se nikada nisam spremala za svađanje, ali ne znam kako mu je da sluša moj glas, tamo ga nije voleo - dodala je Milena.

- Ovaj glas je sada divan, kulturan, i lepo smo raspoloženi da budemo pravi gosti - dodao je Janjuš.

- Milena ti si rekla da ćeš u Narod pita doneti dokaze o njemu, jesi li to uradila - upitala je Maša.

- Nisam, nemam ja dvadest godina da se time bavim. Ovde sada nisam baba, ni ku*va, a tamo sam bila - rekla je Milena.

- Nisam te nazvao ku*om, ja sam tebe štedeo - dodao je Janjuš.

- Nisi ti mene štedeo, ti si svašta govorio, ja sam danas pregledala klipove i sve sam videla. Drago mi je da si ti zadovoljan, i da ti je ova sezona uspešna. Što si ljut zbog plasmana?! - dodala je Milena.

- Nisam mislio na tebe ženo, mislio sam na ona prva tri, četiri mesta - dodao je Janjuš.

- Mene zanima da li si mi doneo pare ? - upitala je Milena.

- Nisam, ja da ti dam pare. Ne da mi moja devojka da ti dam pare - rekao je Janjuš.

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Autor: N.B.