Je l' si pio kamagru preda mnom?! Brutalno raskrinkavanje: Kačavenda zaurlala na Janjuša, gori studio (VIDEO)

Milena Kačavenda naoštrila se, te je tim povodom ušla u novi verbalni klinč sa Markom Janjuševićem Janjušem.

Voditeljka Maša Mihailović poželela je dobro veče narednom gledaocu.

- Mateja je kraj telefona. Ja bih prvo sa Milenom porazgovarao. Ova godina ti je bila najgora sezona i doživela si debakl, pa si ispratila sve ove što im je bila najbolja. Svaka ti čast ženo, samo gazi - rekao je gledalac.

- Ja sam u jednom trenutku posumnjala u sebe, ali iskreno, na kraju sam se izdigla iznad situacije i vratila se u kolosek. Ovi normalni muškarci su mi govorili da sam luda, još mi niko nije pokucao na kapiju. Oni su razmenili partnerke, okolosalata iks, oks, zamalo da se okume tamo, vidim da gori Balkan od njihovih druženja. Ovo je bio ženski rijaliti, žene u boksericama - rekla je Kačavenda.

- Što se Janjuša tiče, jeste da ima taj humor, to stoji, ali se njegov humor izlizio, u emisijama je izražavao ogorčenost i nezadovoljstvo. Bilo je žalosno kada on krene da se šali, ponižava sve. Preležao je celu sezonu, komentarisao je tu i tamo - rekao je gledalac.

- Može li ova žena stati?! Ako će ovako biti ja napuštam emisiju. Šalim se malo, upalila si se...Kako si Matija - rekao je Janjuš.

- Dobro sam. Po čemu ti misliš da si zaslužio pobedu ove godine - rekao je gledalac.

- Jedan dan sam se probudio, mislim da je bio četvrtak, nešto mi je došlo i kaže: "Janjuše, ti si pobednik", ja kažem: "Je l' to meni neko šapuće, odakle dolaze zvukovi", ja se okrenem levo, okrenem se desno, i ja od tog dana govorim da sam pobednik - rekao je Janjuš.

- Kad sam videla slike sa Urošem, poginula sam od smeha...Njemu se i ne diže na žene, to moram da kažem. Molim vas da šerujete prepiske da vidimo šta je planirao sa Anom Ćurčić - rekla je Kačavenda.

- Anđelo, tvoj bivši drug i moj sadašnji drug iz rijalitija ti je rekao da si na poziv, ja nikada nisam - rekao je Janjuš.

- Ja bih rekla da si ti ili cirke ili nešto konzumirao - rekla je Milena.

- Kamagru nisam koristio sad će tačno 11. mesec. U tom trenutku, kada koristim kamagru sam u nekom stanju da ne može da mi se di*ne, pa da se ne obrukam - rekao je Janjuš.

- Ne, da te podsetim, govorio si da sam žena na poziv. Je l' sam bila žena na poziv?! Je l' si na moje oči pio kamagru - pitala je Kačavenda.

- Pred tobom nisam popio, otišao sam u onu drugu prostoriju, imao sam one šumeće tablete - rekao je Janjuš.

- Sviđaju mi se poruke sa Anom Ćurčić, baš su intresantne - rekla je Kačavenda.

- To ne postoji, ja sa Anom Ćurčić nemam prepisku o Mileni Kačavendi - rekao je Janjuš.

- Ja neću zbog sebe i svog obraza dozvoliti...Tvoja ironija večeras neće proći s obzirom da su moja deca, moja porodica, prijatelji i čitava javnost od tebe slušali nešto različito - rekla je Kačavenda.

- Milena kaže da sam ja tebi rekao da smo 20 dana Milena i ja u vezi - rekao je Janjuš.

- Batali me se ovih seljačkih fora - rekla je Kačavenda.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić