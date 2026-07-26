Procvetao! Gledateljka nazvala Janjuša POBEDNIKOM, pa udarila na Kačavendu: Majka si, a tako se ponašaš (VIDEO)

Nije mogao da sakrije sreću nakon svega!

U novom izdanju emisije "Narod pita" voditeljka Maša Mihailović, ugostila je Milenu Kačavendu i Marka Janjuševića Janjuša. Usledilo je novo uključenje, a uključila se gledateljka Monika iz Kruševca.

- Prvo bih pohvalila Janjuša, on je moj najveći favorit, on je trebalo da bude pobednik ove sezone. Ove godine si bio tako zanimljiv, bio si iskren. Moram da kažem da je Milena Kačavenda morala bolje da se ponaša jer ima dva sina - rekla je gledateljka.

- Slažem se gospođo - rekla je Milena.

- Janjuše ti si za mene pobednik ove sezone, bio si super sa Tošom pogtovo. Ja sam samohrana majka, imam jednog sina - dodala je gledateljka pa dodala:

- Milena je sa Dačom plasirala vašu priču, ti Janjuše ništa nisi rekao o vašoj vezi, a ona je pravila priče, ona je htela da bude tema u rijalitiju, a Janjuš je ispao gospodin - rekla je gledateljka.

- Gospođo. moji klipovi sa Tošom su najviralniji. Više ljudi ima na jednom mome klipu, nego svi oni zajedno. - rekao je Janjuš, a gledateljka je pitala Milenu da li je zaljubena u Janjuša:

- Nisam, bila sam pripita, omašila sam temu. Nisam zaljubljena u njega. A on ako vam se sviđa, vi ga vodite sa sobom. On je pravi za vas - dodala je Milena.

Janjuše ti si gospodin, svaka ti čast - rekla je gledateljk.a

Autor: N.B.