Vanja je jedna... Milena udarila na bivšu drugaricu, pa prizvala Janjuša: LOŠ SI OTAC, SIN, BRAT... (VIDEO)

Ovo je ostavio sve bez teksta!

Nakon kraće reklamne pauze, voditeljka Maša Mihailović upitala je Milenu Kačavendu za Vanju Živić:

- Ja od nje nisam ništa spektakularno očekivala, ali eto iznenadila me je. Moram da kažem da je ono što je pričala da sam ja nju nagovarala da šuruje sa Asminom, sa Anđelom, ali se pokazalo ko je ko i kakav je ko. Došlo je vreme da ja pričam malo o vama - rekla je Milena.

- Šta je sa tobom ženo? - upitao je Janjuš.

- Ajde vi pu*ikur*ci i ženomrzci, šta ste sve pričali. Oni su mene vređali, a Vanja je jedna ku*vetina i jedna d*onfulja, ja sam se sa njom družila u sedmici, a onda je imala probleme, dečko je prevario, oženio drugu, ali eto njoj je u maniru da se meša u brakove i veze svojih drugarica, Hej Danka. - rekla je Milena.

- Šta pričaš ti sada - govorio je Janjuš.

- Tvoja drugarica Žana je rekla da je to radila, drugarica sa kojom si letovao - dodala je Milena.

- Ma šta pričaš ti - rekao je Janjuš.

- Tvoja partnerka je pričala o meni i mom bratu, a sada ja malo o vama da pričam. Koliko si ti porodičan dečko, koliko si brino o svojoj porodici, a ti si nikakav. Dobar otac je čovek koji se brine o budućnosti svog deteta, a ti to ne radiš, to radi tvoja bivša supruga. Nisi brinio o svojoj porodici, nisi brinuo o svojim roditeljima, o svojoj braći - rekla je Milena.

- Ti si najgora osoba, udaraš mi na brata, ti si zlo - dodao je Janjuš.

- To si ti sam pričao - dodala je Milena.

- Kako ti možeš meni da pričaš o bratu i ćerki, ti si luda - rekao je Janjuš.

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Autor: N.B.