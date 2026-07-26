AKTUELNO

Zadruga

Vanja je jedna... Milena udarila na bivšu drugaricu, pa prizvala Janjuša: LOŠ SI OTAC, SIN, BRAT... (VIDEO)

Izvor: pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Ovo je ostavio sve bez teksta!

Nakon kraće reklamne pauze, voditeljka Maša Mihailović upitala je Milenu Kačavendu za Vanju Živić:

pročitajte još

OVO JE NAJVIŠE BOLI: Milena priznala da je svesna da je Janjuš njen najveći blam (VIDEO)

- Ja od nje nisam ništa spektakularno očekivala, ali eto iznenadila me je. Moram da kažem da je ono što je pričala da sam ja nju nagovarala da šuruje sa Asminom, sa Anđelom, ali se pokazalo ko je ko i kakav je ko. Došlo je vreme da ja pričam malo o vama - rekla je Milena.

- Šta je sa tobom ženo? - upitao je Janjuš.

- Ajde vi pu*ikur*ci i ženomrzci, šta ste sve pričali. Oni su mene vređali, a Vanja je jedna ku*vetina i jedna d*onfulja, ja sam se sa njom družila u sedmici, a onda je imala probleme, dečko je prevario, oženio drugu, ali eto njoj je u maniru da se meša u brakove i veze svojih drugarica, Hej Danka. - rekla je Milena.

- Šta pričaš ti sada - govorio je Janjuš.

- Tvoja drugarica Žana je rekla da je to radila, drugarica sa kojom si letovao - dodala je Milena.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ma šta pričaš ti - rekao je Janjuš.

- Tvoja partnerka je pričala o meni i mom bratu, a sada ja malo o vama da pričam. Koliko si ti porodičan dečko, koliko si brino o svojoj porodici, a ti si nikakav. Dobar otac je čovek koji se brine o budućnosti svog deteta, a ti to ne radiš, to radi tvoja bivša supruga. Nisi brinio o svojoj porodici, nisi brinuo o svojim roditeljima, o svojoj braći - rekla je Milena.

- Ti si najgora osoba, udaraš mi na brata, ti si zlo - dodao je Janjuš.

- To si ti sam pričao - dodala je Milena.

- Kako ti možeš meni da pričaš o bratu i ćerki, ti si luda - rekao je Janjuš.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku.

Autor: N.B.

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Pink vesti

#Pink.rs

#Zadruga

#elita najnovije

#elita vesti

#zadruga najnovije

#zadruga vesti

POVEZANE VESTI

Domaći

'SMATRAM DA SU SPREMNI NA SVE DA JE ODVOJE OD BOJANE!' Ivan Marinković šokirao sve ukućane svojom izjavom, branio ljubav Anđele i Pavlovićeve, pa otkr

Domaći

OŽENIO BIH KARLEUŠU Đani šokirao priznanjem, Slađi se ovo neće dopasti: Pale me velike žene!

Domaći

'POTRUDIĆU SE DA GA SKLONIM OD PORODICE KULIĆ!' Ivan Marinković otkrio da planira da NADOKNADI propušteno vreme sa Željkom, a onda sve šokirao izjavom

Zadruga

Zakucao za sam kraj: Alibaba skinuo rukavice, pa se obratio Aneli i Maji! (VIDEO)

Domaći

Nacija je ovo čekala! Suočavanje Stanije i Aneli obrnulo kuću naglavačke: Rešile da zakopaju ratne sekire (VIDEO)

Domaći

Izbor pesama ih je iznenadio: Šesnaestogodišnji Mihailo oduševio Viki i Zoricu, žiri mu predvideo sjajnu budućnost, a evo ko će mu biti mentor (VIDEO)