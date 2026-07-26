AKTUELNO

Domaći

Hit scena iz 'Narod pita': Janjuš uslikao Kačavendu, pa jednom porukom zapalio Instagram (FOTO)

Izvor: pink.rs, Foto: pink.rs, Instagram.com ||

Tokom sinoćnje emisije "Narod pita", u kojoj su gosti bili Marko Janjušević Janjuš i Milena Kačavenda, dogodio se trenutak koji nije promakao njihovim pratiocima na društvenim mrežama.

Naime, Janjuš je u jednom momentu uslikao Milenu dok je sedela u studiju, a fotografiju je potom objavio na svom Instagram storiju. Uz objavu je dodao popularnu pesmu repera 2 Soma i Popovske "Malo sutra", dok je preko fotografije napisao:

- Cici što si ljuta, zašto mi se ljutiš? - što je odmah izazvalo brojne komentare njegovih pratilaca.

Foto: Instagram.com

Njihov odnos već mesecima intrigira javnost. Na samom početku Elite 9, Janjuš i Milena bili su izuzetno bliski i važili za jedne od najprisnijih prijatelja u Beloj kući. Međutim, situacija se potpuno promenila kada je otkriveno da su njih dvoje, pre ulaska u rijaliti, imali intiman odnos.

To saznanje izazvalo je pravi haos među učesnicima, a njihov odnos od tada je vidno zahladneo. Usledile su brojne svađe, prozivke i međusobne optužbe, a Janjuš je u jednom momentu čak uplovio u vezu sa Mileninom sada već bivšom drugaricom, Vanjom Živić.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: N.B.

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Marko Janjušević

#Milena Kačavenda

#Pink vesti

#Pink.rs

#Zadruga

#elita najnovije

#elita vesti

#slika

#zadruga najnovije

#zadruga vesti

POVEZANE VESTI

Domaći

Sinoć je bilo gusto: Evo koga je Matora pozvala na reklamama nakon burnih sukoba s Đedovićem (FOTO+VIDEO)

Domaći

Veliko suočavanje bivših ljubavnika u Narod pita: Kačavenda i Janjuš konačno oči u oči pred milionima gledalaca, mesecima je iščekivala ovo raskrinkav

Zadruga

Krenuo da kopa po arhivi! Janjuš izvadio prepiske s Kačavendom, evo kako je sve krenulo (VIDEO)

Domaći

Ovo niko nije očekivao: Evo kako je izgledao susret Aneli i Janjuša pred sam početak emisije 'Narod pita' (VIDEO)

Domaći

INSTA REŠETKA! Ponovo stao uz drugaricu: Dača prozvao Gastoza i Anđelu, otkrio šta misli u Atmiru Albi pa naveo PET najvećih lažova Elite 8 (VIDEO)

Domaći

Veče koje će uzburkati javnost: U emisiju Narod pita stiže njih četvoro, spremni da opletu po bivšim cimerima kao nikad do sada