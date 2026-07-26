Hit scena iz 'Narod pita': Janjuš uslikao Kačavendu, pa jednom porukom zapalio Instagram (FOTO)

Tokom sinoćnje emisije "Narod pita", u kojoj su gosti bili Marko Janjušević Janjuš i Milena Kačavenda, dogodio se trenutak koji nije promakao njihovim pratiocima na društvenim mrežama.

Naime, Janjuš je u jednom momentu uslikao Milenu dok je sedela u studiju, a fotografiju je potom objavio na svom Instagram storiju. Uz objavu je dodao popularnu pesmu repera 2 Soma i Popovske "Malo sutra", dok je preko fotografije napisao:

- Cici što si ljuta, zašto mi se ljutiš? - što je odmah izazvalo brojne komentare njegovih pratilaca.

Njihov odnos već mesecima intrigira javnost. Na samom početku Elite 9, Janjuš i Milena bili su izuzetno bliski i važili za jedne od najprisnijih prijatelja u Beloj kući. Međutim, situacija se potpuno promenila kada je otkriveno da su njih dvoje, pre ulaska u rijaliti, imali intiman odnos.

To saznanje izazvalo je pravi haos među učesnicima, a njihov odnos od tada je vidno zahladneo. Usledile su brojne svađe, prozivke i međusobne optužbe, a Janjuš je u jednom momentu čak uplovio u vezu sa Mileninom sada već bivšom drugaricom, Vanjom Živić.

Autor: N.B.