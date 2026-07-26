EMOTIVAN TRENUTAK KOJI JE RAZNEŽIO SVE! Aneli Ahmić pokazala koliko joj nedostaje ćerkica Nora ! Svaki slobodan trenutak koristi da bude uz nju! (VIDEO)

Drugoplasirana učesnica "Elite", Aneli Ahmić, nakon velikog finala rijalitija trenutno boravi u Beogradu, gde privodi kraju brojne obaveze koje su usledile nakon izlaska iz najgledanijeg rijalitija svih vremena. Iako joj je raspored ovih dana ispunjen gostovanjima, intervjuima i susretima sa prijateljima i saradnicima, jasno je da joj je jedna osoba neprestano u mislima, njena ćerkica Nora, koju je dobila iz veze sa Asminom Durdžićem.

Aneli je na svom Instagram profilu podelila emotivan trenutak koji je za veoma kratko vreme privukao veliku pažnju javnosti. Na objavljenoj fotografiji može se videti da razgovara sa svojom naslednicom putem video-poziva, a upravo taj prizor raznežio je njene brojne pratioce, koji nisu ostali imuni na snažne emocije koje su se mogle naslutiti i bez ijedne izgovorene reči.

Ovom objavom Aneli je još jednom pokazala koliko joj je porodica na prvom mestu i koliko joj teško pada razdvojenost od ćerkice. Iako se trenutno nalazi u Beogradu zbog poslovnih obaveza koje su usledile nakon završetka "Elite", svaki slobodan trenutak koristi kako bi bila u kontaktu sa Norom. Čak i kada nisu zajedno, njih dve pronalaze način da razgovaraju, podele osmeh i provedu vreme jedna sa drugom, makar preko ekrana.

Sudeći po svemu, Aneli odbrojava dane do ponovnog susreta sa svojom naslednicom. Do tada, svaki slobodan trenutak koristi kako bi sa Norom razgovarala, čula njen glas i makar na kratko osetila da su zajedno, što je još jednom dirnulo srca hiljada ljudi koji je prate na društvenim mrežama.

Autor: S.Z.