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Baja ipak prešao preko svojih stvavova: Luka s osmehom na licu otkrio da se njegov otac sprema za upoznavanje sa Anitom, progovorio o njihovom odnosu, pa se osvrnuo na aferu Bajadera!

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Novinar Jovan Ilić - Joca novinar ugostio je bivšeg učesnika "Elite 9", Luku Vujovića, u emisiji "Rijaliti rešetanje", gde je usledio otvoren razgovor o temama koje su tokom rijalitija izazivale veliku pažnju javnosti. Luka je bez ustručavanja govorio o svom učešću, planovima nakon izlaska iz Bele kuće, ali i o odnosu sa Anitom Stanojlović.

Tokom intervjua, Luka se osvrnuo na sve ono što je obeležilo njihov odnos pred kamerama, otkrivajući kako danas gleda na događaje koji su intrigirali gledaoce iz dana u dan. Iskreno je govorio o emocijama, ali i trenucima koji su ostavili poseban utisak na njega.

Foto: TV Pink Printscreen

Kako si?

- Za par sati idem sa svojim sinom, imamo let i putujem. Idem na more.

Kakva je situacia između Anite i tebe?

- Anita je u Kruševcu, sad je na sastanku. Na ručku je sa mojim advokatom, imamo sada neke obaveze, završavamo neke stvari. Na vezi smo sve vreme.

Foto: TV Pink Printscreen

Kako vam sada odnos izgleda?

- Odmah smo išli kod svoje dece, da vidimo decu nakon rijalitija. Viđamo se, ona je upoznala moju porodicu.

Njoj su ,mnogi zamerali da se ne ponaša u skladu sa svojim stanjem, pogotovo od momenta kada je rekla da ima visokorizičnu trudoću, a posle se saznalo i da nije baš tako. Ona konzumira cigarete, energetska pića, da li misliš da to makar može dok je u drugom stanju da izbegne?

- Koka-kolu pije, a to nije energetsko piće. Sve je svela na minimum. Nije to tačno.

Foto: TV Pink Printscreen

Kako sada vaše porodice gledaju na vaš odnos?

- Moja mama nije pljubala Anitu, to je bio lažni profil, moram da demantujem da su u pitanju tačne i prave prepiske. Policija će reagovati zbog toga - kazao je Luka.

Luka, da li si se sa Bajom čuo, šta on sada kaže za Anitu?

- Da, čujemo se redovno. Rekao mi je i da uzmem Maseratija, da mu ne treba u Beogradu, u dobrom smo odnosu.

Foto: TV Pink Printscreen

A šta ti je rekao za Anitu?

- Upoznaće Anitu. Ja sam se čuo sa njegovom Ksenijom, ona će takođe upoznati sa njom.

Da li si ispratio detalje oko afere ''Bajadera?''

- Da, advokat radi na tome. Pravda jeste spora, ali dostižna.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: S.Z.

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