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Vrelo izdanje bivše učesnice Elite: Sevaju silikoni, a pantalone svukla do intime! Ovo nije za one sa slabim srcem (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Vanja Prodanović provokativnom objavom raspametila pratioce na društvenim mrežama!

Učesnica "Elita 9" Vanja Prodanović privukla je jako veliku pažnju svojim boravkom u najgledanijem rijalitiju u regionu i to ne samo atraktivnim vizičkim izgledom nego i oštrim komentarima, ali i ljubavnim odnosima.

Foto: TV Pink Printscreen

Mnogi nisu mogli da ostanu imun na njen izgled, a Vanja je danas pokazala da nakon izaska iz devete sezone "Elite" izgleda bolje nego ikad, pa je putem storija na društvenoj mreži Instagram podelila provokativnu fotografiju i oduševila svoje pratioce.

Ona je pokazala svoje zgodno telo, majica joj je bila podignuta i sevale su joj silikonske grudi, dok je pantaline svukla skoro do intime.

Foto: Instagram.com

Inače, Vanja je tokom boravka imala emotivni odnos sa Ivanom Marinkovićem, koji će po svemu sudeći da se nastavi i nakon završetka rijalitija. Naime, on je danas u razgovoru sa Jovanom Ilićem u emisiji "Premijera Vikend Specijal" za nju imao samo reči hvale i otkrio da treba čak i da se vide.

- Čujemo se svakodnevno, videli smo se samo na žurki, ali planiramo da se vidimo. Ona me je veoma prijatno iznenadila. Dobra je, elokventna je i skromna devojka. Čuo sam da je rekla ''videćemo šta će biti'', kada je reč o našem odnosu. Trenutno se družimo - rekao je Ivan.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: A. Nikolić

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