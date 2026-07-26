Obožavam da pevam po klubovima: Jelena Karleuša progovorila o ogromnom uspehu, krcatim nastupima i karijeti! (VIDEO)

U otvorenom i iskrenom razgovoru sa Nemanjom Vujičićem, Karleuša nije krila zadovoljstvo zbog svega što joj se dešava na poslovnom planu. Istakla je da uživa u svakom trenutku i da joj posebno znače pozitivne reakcije publike, koja je, kako kaže, na najbolji mogući način prihvatila njene nove muzičke projekte.

Jedna od najvećih regionalnih muzičkih zvezda, Jelena Karleuša, bila je gošća novinara i voditelja Nemanje Vujičića u emisiji "Premijera – Vikend specijal", gde je govorila o svojim aktuelnim uspesima, reakcijama publike, nastupima, ali i emocijama koje trenutno proživljava nakon velikog odjeka njenih novih pesama.

Pevačica je priznala da su pesme premašile njena očekivanja kada je reč o slušanosti, komentarima i podršci koju svakodnevno dobija od fanova iz celog regiona. Kako je navela, upravo ljubav publike predstavlja njenu najveću motivaciju da nastavi da pomera granice i publici uvek ponudi nešto novo i drugačije.

Jelena je otkrila da joj veoma importuje to što publik u Crnoj Gori za njene nastupe uvek taži karu viška.

- Obožavam da pevam u klubovima. Ja sam odlična klubska pevačica. Nema veze što imam koncerte, veoma volim da pevam po klubovima, jer je moja muzika takva.

Mnogi su se pitali da li uspe zbog brojnih obaveza da uživa i odmori na primorju, a ona je sada na stala put nahađanjima.

- Nisam stigla ovde da se okupam u moru. Desilo se veliki uspeh s mojim novim pesmama, veoma sam zbog toga srećna i ponosna.

Autor: S.Z.