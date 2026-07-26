Emotivan prizor iz Matorinog doma: Zbog ovoga ne skida osmeh s lica, 10 meseci je čekala da ponovo budu na okupu! (FOTO)

Jovana Tomić nakon izlaska iz Elite koristi svaki trenutak da bude sa svojim ocem!

Jovana Tomić Matora već godinama učesvuje u najglednijem rijalitiju u regionu, a ove godine se izborila i za svoj najbolji plasman, pa je u superfinalnoj noći devete sezone "Elite" završila na visokom osmom mestu.

Matora na svom profilu na društvenoj mreži Instagram rado deli sa brojnim pratiocima kako providi dane nakon izlaska iz rijalitija, a danas je sve oduševila objavom iz porodičnog doma.

Ona je pokazala kako uživa sa svojim ocem, o kojem je stalno pričala tokom boravka u Beloj kući i isticala da joj jako nedostale. Tomićeva nije skidala osmeh s lica, pa je jasno koliko joj prija i znači da ponovo provodi vreme sa svojim najbližima.

Inače, u superfinalu je Matoru sačekala devojka Dragana Stojančević, koja je ispred naših kamera govorila i o svojoj porodici, pošto je poslednjih dana rijalitija strahovala od suočavanja sa njima jer i dalje ne prihvataju njenu odluku da bude u ljubavi sa ženom.

- Došla sam da je sačekam. Došla sam u miru jer je ovde puno lošoih ljudi. Čekam je i ruku pod ruku idemo u stan. Sestra mi se porodila, želela sam da budemo napolju kad se to desi. Ja sam sanjala kako će se dete zavti. Mama i tetka su me sačekale. Sa ocem sam se videla. Malo smo se mimoilazili, juče smo se prvi put videli, zagrlili smo se. Ništa se nije promenilo, ne podržavaju odnos, ali sam ja njihova ćerka.

Autor: A. Nikolić