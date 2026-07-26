Aneli zakopala ratne sekire sa Majom! Misli da će sa Asminom doživeti istu propast kao i ona, pa otkrila da je Filipu postavila ultimatum: Može da me prizna ili ne!

Drugoplasirana učesnica Elite dala odgovore koji su svi čekali da čuju!

U emisiji "Premijera Vikend Specijal" voditelj Jovan Ilić uključio se sa drogplasiranom učesnicom "Elite 9" Aneli Amić. Ona je na samom početku otkrila kako se oseća nakon završetka najgledanijeg rijalitija u regionu.

- Kako sam? Umorno i iscrpljeno. Jako sam neispavana, umorna i ovo je sve previše bilo za mene. Ostale su mi neke posledice, ne snalazim se meu ljudima i kao da znam sam da funkcionišem u onoj kući. Ljudi me gledaju kao da sam spotala, prijatelja sam pitala kako se ulazi u poruke. Videćemo kako će da teče, ali siguro treba vremena - govorila je Aneli.

- Svi se pitaju kad će da bude susret sa Norom. Kako je reagovala kad te je videla preko video poziva?

- Ona mene zove po ceo dan. Utorak ujutru imam avion, imam još jedan "Narod pita" i nisam mogla pre da odem zbog obaveza. Ja sam njoj poslala igračku koja je bila kod mene i stigla je kod nje i mriše ga sve vreme. Po ceo dan smo na kameri, smeška mi se i nije povučena kao pre. Ona sad sve jasno izgovara. Jako mi je čudno jer gledam jednu veiku curicu. Mi pričamo dok ona ide kroz kuću, pokazuje mi gde ćemo da spavamo. Ona se pre sramila da priča, a sad to jasno radi. Vidi se koliko joj falim. Ona je sazrela i jasno ističe šta želi s mnom da radi - pričala je Ahmićeva.

- Kakva je situacija između Asmina i tebe? Šta može da se očekuje i da li će doći do tog viđanja? - pitao je voditelj.

- Dozvoljeno mu je, nikad neću da zabranim ocu da vidi svoju ćerku. On nije došao kad je rekao da će da dođe. Ja sam od utorka dole, može da dođe kad god hoće. Mene samo zanima da li on ulazi u desetku kako ne bih imala probleme da putujem sa njom. Odluka je na njemu je da li če da dođe, a ja samo znam da mu neću braniti. Meni ni iz džepa, a ni u džep i ne interesuje me, ali on može da dođe da vidi Noru i niko mu ne brani - pričala je Aneli.

Aneli je takođe govorila i o odnosu sa porodicom Durdžić.

- Za mene nisu precrtani, oni su baka i deka Nori. Nisam ja baš ta najgora jer su oni meni prišli. Ja sam cele noći plakala jer sam bila jako emotivna i sve me je stiglo. Ja sam tu noć bila u katastrofa stanju. Oni imaju pravo da je zovu i vide i nikad to neću da zabranim, ali su opet pozvali "Narod pita" i služili se lažima. Videćemo šta život donosi. Vidite da se ni s oce situacija nije promenila, a logično je da oni štite svoje dete. Videli ste njihove odnose i kako se svi svađaju. Moja porodica je moja najveća podrška. Oni su u tom rijalitiju - pričala je Aneli, a onda je dala sud o vezi Asmina Durdžića i Maje Marinković:

- Ne bih da predviđam. Opstanka na duge staze nema jer pozajem Asmina. Protiv Maje nemam ništa, ispala je korektna i neću da je pljujem. Imale smo najgore sukobe, ali kad me ne dira ne diram je. Mislim da Maja nije zlobna osoba, nego ima svoje bubice. Ja se nisam bezveze mirala sa njom i svađala. Uvek ću da se pozdravim sa Majom. Ona me je vređala, ali to možemo da stavimo po strani. Ona meni ništa nije napravila. Mislim da je čeka sve što je i mene. Zna šta od njega može da očekuje, znala je priče o njemu i njen izbor njena stvar - rekla je Ahmićeva.

Ona je takođe otkrila i u kakvom je odnosu sa Filipom Đukićem, ali i kakav mu je ultimatum postavila.

- Filip i ja smo u kontaktu, čujemo se svaki dan i u normalnom smo odnosu. Mi se nismo videli, ali možda ćemo da popijemo piće kad se vratimo. Ne znači da se nećemo videti, ali drugarski. Ja sam njemu rekla da on ima opciju, može da me prizna ili ne. Mi smo sw svađali na žurki, on je meni rekao da nije bio sa njih dve, ali nije normalno da je odmah otišao na after. Mi smo u kontaktu, sve najbolje mislim na njemu. On meni fali, falim ja njemu i naravno da tu ima emocija - govorila je Aneli.

Autor: A. Nikolić