ANĐELA ĐURIČIĆ PRVA UČESNICA ELITE 10: Željko Mitrović najavio ALL STARS sezonu, sprema se spektakl kakav do sad nije viđen! (VIDEO)

Vlasnik Pink Media Group na svom Instagramu otkrio ime prve učesnice Elite 10!

Vlasnik i direktor Pink Media Group Željko Mitrović danas se oglasio putem svog zvaničnog profila na društvenoj mreži Instagram i otkrio da je drugoplasirana učesnica osme sezone "Elite", Anđela Đuričić, prvi potpisan ugovor za spektakularnu "Elitu 10".

Željko Mitrović je takođe otkrio da će ovo biti All stars sezona, ali da će biti mnogo novih iznenađenja, pa će se programu pridružiti i roditelji Toše i Goše, Raša Da Vinči i Maša Mercedes, koji će biti znatno veći.

- Anđela je prvi potpisan ugovor za Elitu 10. To je sad praktično "All stars" i mislim da ćemo da napravimo čarobnu sezonu koja će biti kombinacija svega najboljeg iz sezona, plus će Toša i Goša dobiti roditelje i ući će Raša i Maša, a to su duplo veći roboti. Imaćemo puno novih elemenata koji će da budu sadržajno drugačiji kad su zadaci u pitanju, uključujući i snimanje domaćih serija. Drago mi je da je Anđela prvi potpisan ugvovor, vice šampion "Elite 9". Skoro da je pobedila, a tad je pobedio Gastoz. Najuspešniji projekat televizijski, radi se o 20 milijardi pregleda. Elita 10 će biti malo različita jer ćemo pokušati da sublimiramio najbolje iz prethonih sezona, ali kasting je ključ. Ovo je prvi ugovor, budite strpljivi, pa ćete videti još iznenađenja - govorio je Željko Mitrović.

- Hvala puno na prilici i da vam bude sa srećom deseta sezona - dodala je Anđela.

Autor: A. Nikolić