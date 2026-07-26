Sofija odmah otkrila da li su ona i Terza opet par, a on razvezao o Milici Veličković: Vodila je njihovu ćerku Barbaru u Kaluđericu, a evo zbog čega je pukla tikva! (VIDEO)

O odnosu Sofije Janićijević i Borislave Terzića Terze se mnogo spekulisalo, a oni su sad obelodanili da li je došlo do pomirenja.

U toku je emisija ''Narod pita'', voditeljka Ana Radulović ugostila je Sofiju Janićijević i Borislava Terzića Terzu koji je progovorio o svom odnosu sa Milicom Veličković.

- Da li ste vas dvoje izašli iz istog automobila? - upitala je Ana.

- Jesmo, ja sam nju pokupio kao pravi džentlmen - rekao je Terza.

- Da li je došlo do pomirenja? - upitala je Ana.

- Nismo se pomirili, ostaćemo u dobrim odnosima i to je to - rekla je Sofija.

- Slažem se sve, žao mi je što je došlo do nekih stvari. Moja jedina greška je što sam se u rijalitiju pomirio sa Sofijom, kad su emocije tu drugačije je - rekao je Terza.

- Ja sam pokazala da nemam silikonsko srce, ali Bože moj sve je to život - rekla je Sofija.

- Ovde Mateja iz Kaluđerice. Terza, ne dopada mi se što nisi u dobrim odnosima sa Milicom? - upitao je gledalac.

- Ona ne želi da spusti loptu, prosto je to tako. Milica je ušla u moju kuću posle svih uvreda i porazgovarala je s mojim ocem, i rekao joj da će joj dati sve, ali da ne sme da vređa porodicu. Kada mi je brat poslao lančić, ona je napravila haos, a spustila je loptu posle krštenja i dva meseca je Barbara svaki vikend provodila kod nas. Ja imam slike u telefonu, oni su njoj kupovali poklone i tako dalje. Milica je sklonila glavu i nije htela da je Milica hrani, već pruža ruke mojoj snajki. Ona oseća toplinu i u našem domu. Nastao je problem kad je bio smrtni slučaj u kući, oni nisu prosto želeli da Barbara tu dolazi jer je vladala tuga u kući - rekao je Terza.

- Da li si ti video Barbaru otkad si izašao? - upitala je Ana.

- Ne, zato što Milica ne dozvoljava. Šta treba da joj odem na vrata, pa da me prijavi? Želim da ide sve sudskim putem, njen telefon je tu i ja dete želim da vidim. Majka mi svaki put plače jer nisu videli dete mesec ipo dana - rekao je Terza.

- Sofija, svaki penzioner koji ti se ponudi, trebaš da ga muzeš za pare jer on to traži - rekao je Mateja.

- To što on tvrdi da je bio sa mnom, moraće da dokaže kako zna i ume na sudu. Biće tužen za to što je pričao da je spavao sa mnom u istom krevetu. Ja sam otišla kod njega da bi mi prepisao ono što je želeo, imovinu i tako dalje. Ja nisam otišla sama kod njega, čovek nije bio blizu mene - rekla je Sofija.

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Autor: N.P.