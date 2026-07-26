Nena Opozicija unakazila Sofiju: Otkrila nove detalje njene afere s Danetom, pa najavila raskrinkavanje kakvo skoro niste videli! (VIDEO)

Mnogi su pomislili da će se Nena zaustaviti, ali raskrinkavanje tek počinje!

U emisiji ''Narod pita'', voditeljka Ana Radulović ugostila je Sofiju Janićijević i Borislava Terzića Terzu dok je na vezi i dalje bila Nena opozicija koja je raskrinkala Sofiju i njenu aferu s Danetom.

- Sofija, mislila si da će ovo da ti prođe kao što ti je prošlo sa Atmirom, ali ništa od toga - rekla je Nena.

- Ja vas ne razumem uopšte. Šta ljudi imaju sa mojim životom, ja nikome ne mogu da naštetim jer šta god budem radila u svom životu onda štetim samo sebi. Sve što budem radila u životu radim kako ja želim i kad želim. Ja sam samostalna ličnost odgovorna za svoje postupke, a ko želi da laže neka laže. Svako neka radi onako kako misli da treba. Mene interesuje samo moj Moca koji sedi kod mene sad u krilu. Ja da sam imala više vremena pre ulaska, još bi mu uzela para. Moj život, moja igra i moja pravila - rekla je Sofija.

- Onda lepo priznaj to što jesi i molim lepo - rekla je Nena.

- Ova budaletina me vređa 24 sata, ona se oglašava u tuđe ime. Pazi ti mentolku jednu bolesnu, Bože me sačuvaj - rekla je Sofija.

- Nemoj da vređaš gledateljku - rekla je Ana.

- Sofija deset meseci vrti istu priču i lažeš - rekla je Nena.

- Je l' mi možeš nešto? Ti da si svemoćna, pomogla bi prvo deci svojoj - rekla je Sofija.

- Vi ste plaćeni da se ljudi bave vama, kapiraš? - rekla je Nena.

- Ja da želim da te slušam, ti bi me slušala mnogo ranije - rekla je Sofija.

- Kraj jula meseca, ti si otišla kod Daneta i od tada se nisi rastala s njim. Terza, poslaću ti sve njene poruke sa Danetom. Ti si trebao da budeš njoj osveta da dokaže Milici da može da te vrati kad hoće i da može da ti se us*re u život - rekla je Nena.

- Reci srećo moja šta te muči - rekla je Sofija.

- Da li znaš da si ti bila Danetova verenica za čitav deo Skoplja? - upitala je Nena.

- S njim ću da rešim sve na sudu, a šta priča ovaj cvetić, to me apsolutno ne zanima - rekla je Sofija.

- Ja veće zlo u životu videla nisam, ja pored tebe ne bih prošla jer bi me bio strah. Ja tvrdim da je ona bila intimna sa Danetom, a te snimke će videti ceo svet uskoro. Danetu ne možeš da pretiš - rekla je Nena.

- Ti mene fasciniraš koliko sam ja tebi intresantna - rekla je Sofija.

- Dane planira da se suoči s njom. Da li ti je mama rekla da se dogovarala sa Danetom i da je trebala da ide u Butel? Brankica je kukala kako je Sofija ostavila sa 700 Evra i kako nema šta da jede. Ljudi su ih tražili, sat vremena nisu mogli da ih nađu na ovoj vikendici - rekla je Nena.

- Da li je tebi problem što ti nisi bila na mom mestu? - upitala je Sofija.

- Ma kako da ne. Njena majka kaže za nju da ne ume da voli i da je bezobrazna - rekla je Nena.

- To nije istina, a lutkice ja na ovom svetu najviše volim svoju majku, svog oca i moje kerove - rekla je Sofija.

- Zbog čega si se slikala sa Markom i slala iz kreveta njegovoj ženi slike? - upitala je Nena.

- Šta ja imam s tim što su oni zauzeti? Nek razmišljaju oni o svojim ženama - rekla je Sofija.

- Dođe đavo po svoje, polako. Teško onom ko je tebe vaspitao - rekla je Nena.

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Autor: N.P.