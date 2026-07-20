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Nikad brutalnija akcija Maje i Alibabe: Rešili da poslednji dan u Eliti slome krevet, ali bukvalno puca na sve strane! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Maja Marinković i Asmin Durdžić rešili su da poslednju noć prespavaju u hotelu, a kako im večeras sledi suočavanje s porodicama, mnogi su pomislili da će ovu noć iskoristiti da se odmore.

Ipak, oni su doneli odluku da budu intimni i to žešće nego ikad do sad. Maja Marinković sve vreme je jahala Asmina Durdžića u petoj brzini i stenjala na sav glas, te je to toliko bilo žestoko da se krevet sve vreme pomerao i škripao.

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Zasigurno je da se ovo neće dopasti kako Asminovoj, tako ni Majinoj porodici obzirom da ih sve večeras čeka naporna noć puna suočavanja i raskrinkavanja.

Foto: TV Pink Printscreen

Podsećanja radi, Asmin je večeras pričao sa Darkom Tanasijević u Šiša Baru prilikom čega je sumirao svoje učešće.

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- Na šta sam ponosan?! Nisam mnogo dobrih stvari pokazao ovde, ali sam ponosan što sam izdržao psihički, što sam izneo rijaliti na leđima. Ponosan sam jer nisam nikada bežao odavde, Aneli je pričala najgore stvari o meni i porodici, pa bivša verenica Stanija, pa me je Maja unakazila psihički. I meni su psovali i majku i dete, nikoga nisam prvi psovao...Sramota me je reči koje sam izgovarao, verovatno i tih sek*ualnih odnosa koje sam imao, ako su bili tako brutalni - rekao je Durdžić.

Foto: TV Pink Printscreen

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Autor: N.P.

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