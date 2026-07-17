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Nije štedeo na glasu! Asmin zaurlao na Maju zbog njenog čuvenog pitanja: Gadiš mi se, sve što je lepo POKVARIŠ (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Maja Marinković čula je da je Asmin Durdžić gledao u drugu devojku, aludirajući na Sofiju Janićijević, te ga je tako napala zbog čega je nastala prava drama u hotelu!

Asmin Durdžić došao je u hotel, te je tako legao da spava, ali je prethodno ušao u sukob sa svojom devojkom Majom Marinković, koja je posumnjala da on gleda u druge devojke, aludirajući na Sofiju Janićijević.

- Ja sam sedeo na mestu, iza nje je Uroš bio metar. Gledao sam to što radi, da gura bubicu u cveće. Druže, je l' tebi Sofija problem - rekao je Asmin.

- Ne, pitam samo. Gde je bila tada - rekla je Maja.

Foto: TV Pink Printscreen

- Kada je dolazio Nerio, ja sam mu rekao, on je stajao ispred mene. Ako ti ovako radiš, kako misliš da funkcionišemo?! Mene to ne zanima u životu, to shvati - rekao je Asmin.

- Kako si video onda ko je iza Uroša?! Sada nije metar, sada je tri - rekla je Maja.

- Majo, ti sve što je lepo pokvariš, nemoj da mi drk*š živce! Treba da te bude sramota što te žene uopšte spominješ - urlao je Asmin.

- Aham, eto, sada se dereš. Pa da, napad je najbolja odbrana. Gde je ona gledala - rekla je Maja.

Foto: TV Pink Printscreen

- Nemam pojma, nisam gledao, da sam gledao, znao bih gde je gledala. Ja tebe ne kapiram, samo praviš teme, već mi se gadiš - rekao je Asmin.

- I ti meni...Ja pitam Boru, Bora kaže: "ja sa njim nisam pričao" - rekla je Maja.

- Kada je dolazio od kapije prema meni, nije pričao, kada je dolazio iz kuće do kapije, pričao je - rekao je Asmin.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić

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