Prodao me za sitno, završili smo: Terza odjavio Munju za sva vremena, ne želi više da čuje za njega! (VIDEO)

Zaboravio na bivšeg prijatelja!

U toku je emisija ''Narod pita'', voditeljka Ana Radulović ugostila je Sofiju Janićijević i Borislava Terzića Terzu.

- Terza, čuli smo da je Milica htela da pošalje Barbaru da te sačeka na superfinalu, ali tvoj brat nije to hteo? - upitala je Ana.

- To su samo fore i fazoni. Zamisli da dovede dete da celu noć sedi po onoj hladnoći tamo, to je samo da bi imala prepiske i to je to - rekao je Terza.

- Šta se desilo sa Munjom? - upitala je Ana.

- On je mene prodao, hteo je da proda novinarima informaciju gde se održava krštenje, video sam dokaz crno na belo. Ja s njim više nemam kontakt, ne prelazim mu preko toga naravno. Milica je njega okačila uz opis: ‘’Jedini sa tatine strane’’, to je direktna provokacija za moju porodicu. Drago mi je što sam upoznao Mateju Matijevića, on je moj prijatelj pravi. Munja je dokazao na milion načina da mi nije prijatelj, a ja moram sebe da poštujem više - rekao je Terza.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: Teodora Mladenović