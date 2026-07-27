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OVO NIKO NIJE OČEKIVAO! Dok gledateljka navija za Sofijino i Terzino pomirenje, on otkrio kojoj devojci šalje srca (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Nova pitanja, stari sukobi i otvoreni razgovori obeležili su gostovanje Terze i Sofije u emisiji “Narod pita”.

U toku je još jedna emisija ''Narod pita'', voditeljka Ana Radulović ugostila je ove večeri Sofiju Janićijević i Borislava Terzića Terzu, a ovaj put se uključila Danica iz Beograda.

- Ja navijam za vezu Sofije i Terze. Omn je lepo vaspitan, domaćin, lep. Sofka, trebalo je sve da mu uzmeš. Niko njega nije terao da daje. Moj savet je da se pomiriš sa Terzom. Smuvaj Terzu ponovo. - rekla je Danica.

Foto: TV Pink Printscreen

- Je l' mislite da tu može doći do pomirenja? - pitala je Ana.

- Kao da ne. Kod njih postoji iskra - rekla je Danica.

- Sve je moguće, sve je u igri - rekao je Terza.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ti Sofija, šta kažeš na pomirenje? - pitala je Ana,

- Videćemo - rekla je Sofija.

- Terza sad šalje neka srca na pozivu i to baš lepa devojka - rekla je Ana.

Detaljnije pogledajte u nastavku teksta.

Autor: Teodora Mladenović

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