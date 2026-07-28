Maja se dotakla Stanijinog učešća, osudila Đukića zbog iznošenja privatnosti sa Anitom, pa oplela po Teodori: Ona živi svoju noćnu moru! (VIDEO)

Nova pitanja, stari sukobi i otvoreni razgovori obeležili su gostovanje Stanije, Aneli i Maje u emisiji “Narod pita”.

U toku je još jedna emisija “Narod pita”, a voditelj Darko Tanasijević večeras u studiju ugostio je pobednicu “Elite 9” Staniju Dobrojević, kao i njene najveće rivalke Aneli Ahmić i Maju Marinković.

- Imao bih ti pitanja za tebe Majo. Da li misliš da je Filip Đukić imao dobru nameru kad je rekao za Anitu? - pitao je gledalac.

- Ne. Muškarac koji je džentlmen ne iznosi to. Svaki muškarac koji govori o svojoj intimi, nije muškarac. - rekla je Maja.

- Da li je on bio siguran da će Anita to izneti u rijalitiju? - pitao je gledalac.

- Ne. Nije muški - rekla je Maja.

- Šta misliš, posle koliko negativnih pitanja bi Stanija otišla na kapiju? - pitao je gledalac.

- Ona je dobila samo jedno negativno pitanje, a furala je priču kako je svi napadaju. Ne volim prvlojave igrače. I večeras kad je gledam mislim da je ozbiljan folirant i da glumi. Nezadovoljna je svojim učešćem. Ja sam poslednja koju to zanima. Mislim da nije taj kapacitet. - rekla je Maja.

- Uvek sam imala sportski duh. Uvek pucam na prvo mesto, kao i u školi i na fakultetu. Imala sam žarku želju da ih ispratim zbog moralne pobede. Gledalac nije onda ispratio moja učešća u zadruzi dva. Pubillika je ta koja prepozna ko je folirant i ko zaslužuje prvo mesto. - rekla je Stanija.

- Ovo je moja prva sezona gde gledam od početka do kraja. Teodora je rekla da Asmin živi svoj san, da li misliš da ona 3 godine sad uz Bebicu živi svoj san? - pitao je gledalac.

- Ne. Ja bih to nazvala noćnom morom - rekla je Maja.

- Svi su pokazali kakve su im porodice. Moja mama je kontaktirala advokata i stiže tužba. - rekla je Aneli.

- Ona nije dostigla taj level na koga bih obraćala pažnju. To je za Takija. - rekla

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Autor: Teodora Mladenović