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Brat te je branio kad je bilo najpotrebnije! Anelina bliska osoba se uključila uživo u program, umalo je rasplakala! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Njenom pozivu se nije nadala, a njene reči potpuno su je rastopile.

U emisiju "Narod pita" uključila se gledateljka koja je komplimentima obasula Aneli Ahmić, a onda se predstavila.

- Ja sam Anelina doktorka. Dobro veče draga moja Aneli, čestitam ti na osvojenom drugom mestu - rekla je doktorka Jasna.

- Vi ste za mene posebna žena, nikad neću zaboraviti šta ste uradili za mene. Jedna gospođetina, doktorka. Hvala vam na svakoj podršci i čestitci - rekla je Aneli.

Foto: TV Pink Printscreen

- Nisam zadovoljna, smatram da si zaslužila apsolutno prvo mesto. Brat te je branio kad ti je bilo najpotrebnije, nadam se da si shvatila da imaš divnu podršku, koja ti nijednu ružnu reč rekli - rekla je Jasna.

- Sve ja znam, ali najviše me je iznenadio brat - rekla je Aneli.

Autor: R.L.

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