Skandal u emisiji! Mustafa Durdžić poslao poruku podrške Staniji uživo u programu, Maja povilenela: Zabole me uvo za Durdžiće, ko su meni oni u životu?! (VIDEO)

Neće više da trpi to što Mustafini roditelji hvale njenu ljutu suparnicu Staniju.

Voditelj Darko Tanasijević pročitao je uživo u emisiji "Narod pita" poruku koju je dobio od Asminovog oca Mustafe Durdžića.

- Darko pozdravi sve, veruj mi, srce mi se raspada, ali neću da ti kažem zbog koga. Svekar se probudi rano, a nema snajki da ga bude kafom - pročitao je Darko poruku.

- Imam pravo da se prepoznam, jer su mi se njegovi roditelji jako lepo javili na žurci. Pozdrav za Mustafu, nisam mu nikad kuvala kafu i poseban pozdrav za Mevlidu - rekla je Stanija.

- Kakve ti emocije naviru sad kad se setiš tog susreta sa Mustafom, Minkom i Mevlidom - pitao je Darko.

- Osetila sam da bih još više zaplakala, pa sam ih onda brže poterala. Tako je kako je, moja porodica nije uvredila nikoga, ni Asmina, nisam znala kakav je slučaj sa njegovim roditeljima, ali kad su mi se javili, to je bio znak da će da me pamte po lepom. Šta Asmin ima protiv toga, to je ružno. Zašto se moja majka ne bi javila nekom mom bivšem momku. Meni je to ružno - rekla je Stanija.

- Mene to uopšte ne interesuje, ko su ti ljudi meni u životu, zabole me uvo za njih, apsolutno me ne interesuje. To su za mene prevrtljivi ljudi, danas vole Staniju, sutra Aneli, prekosutra mene. Neću da im dajem na zanačaju. Ne želim da nikada više spominju moje ime. Naravno da mi ne prija. Zamisli sad da moj otac hvali Filipa Cara, a ja sa Asminom u vezi. Ne smatram ih validno, ne bih se sa njima bavila, zanima me moj dečko ima 36 godina. Nisam ni ja mom tati birala sa kim će da ostane, kao što nije ni Asmin njegovima. Mene to ne zanima. Ja sam samostalna, imam svoj stan, svoj novac, ne zavisim od mame i tate, ja kritike svog oca čujem, ali sama donosim odluke. Zabole me uvo, ko su ti ljudi meni. Kad ćutiš svi te jašu, a kad odbrusiš, onda bude malo jasnije. Da li ja sad treba da se napravim da sam Teletabis - rekla je Maja.

- Mislim na Staniju, jer ona je sama, a one su sve na drugoj strani - glasila je sledeća Mustafina poruka.

- Neka je vodi kući, neka vode svoju snajku, mene ne interesuje, imam svog dečka. Zamisli da moj otac komentariše Filipa Cara. To je nepoštovanje njegovog sina - rekla je Maja.

- Oni su rekli da si ga otela, zaključala - naveo je Darko.

- On nije beba. Ko je njih zvao, je l' sam ih ja zvala da dođu za moj sto na žurki, ko ih je zvao? Asmin i ja smo došli zajedno na žurku, bio je moj otac ali par stolova dalje, a oni su se uvalili za naš sto - rekla je Maja.

Darko je dodao da mu je Mustafa poslao sliku cveta koji im je Stanija poklonila.

- To je cvetić koji smo kupili Mevlidi kad smo bili kod nje prvi put - rekla je Stanija

- Aneli, tek sa ulaskom Stanije u Eliti, postalo mi je jasno kakva si ti jaka žena, tvoja snaga se ne meri tišinom nego majčinom glasnoćom. Za Norine papire nemoj da brineš, sve ćemo za Noru da rešimo. Pobedila si Elitu 7, pobedila si Elitu 8, ti si apsolutni pobednik. Oni su se petljali u naš odnos, da li sam smršala, šta sam obukla, gde moramo kupovati mleko Nori, da ne trošimo pare, oni prave svog sina nesrećnim, žele da se oni posvađaju. Ova ovde sa Onlifensa ne zna ništa o njima - rekla je Aneli.

- Mislim da hoće da me odvoje od Asmina - rekla je Maja.

Autor: R.L.