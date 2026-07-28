Matora, Dragana i mali Džumi ponovo na okupu: Pogledajte kako su proveli prvi zajednički dan nakon Elite, ljubimcu priredile iznenađenje! (FOTO)

Matora podelila emotivne trenutke u kojima uživa sa psom Džumijem!

Jovana Tomić Matora zauzela je osmo mesto u devetoj sezoni najgledanijeg rijalitija u regionu "Elita", a otkako je napustila imanje u Šimanovcima aktivna je na svom profilu na društvenoj mrži Instagram i sa brojnim pratiocima redovno deli kako provodi svoje slobodno vreme.

Ona je juče sve oduševila kad je otkrila da će se pas Džumi, sa kojim je ušla u rijaliti ponovo vratiti kod nje, a spremila mu je i posebno iznenađenje. Naime, Matora i njena partnerka Dragana Stojančević svom ljubimcu su napravile rođendansku tortbu i kupile poklone.

Matora je podelila sve detalje susreta sa Džumijem nakon nekoliko meseci, a onda i pokazala kako su uživali kad su se došli u njen stan, u kom će zajedno živeti i uživati u svakom mogućem trenutku.

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Inače, Matora je tokom boravka u "Eliti 9" iskreno govorila o svojoj velikoj želji da postane majka, koje takođe ima i Dragana, ali Tomićeva još tad nije skrivala da strahuje kako će to sve izgledati zbog zategnutih odnosa sa porodicom njene partnerke.

- Teško mi je zato što koliko god iznova i iznova pričam da želim da se ostvarim kao majka, nas dve planiramo i zamisli da ako sam ja svesna toga s njenom porodicom to je onda jako teško. Nas dve smo pričale o tome, svesna sam da njena porodica to neće prihvatiti. Teško mi je kad nju vidim, teško mi je kad vidim koliko ona pati. Volela bih da iako ne prihvataju, da nekako može da bude sve dobro i da učestvuju sutra u odrastanju tog deteta - rekla je Matora.

Autor: A. Nikolić