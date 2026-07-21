JOVANA TOMIĆ MATORA ZAVRŠILA UČEŠĆE U SUPERFINALU ELITE! Publika je odlučila, osvojila 8. mesto! (VIDEO)

Superfinalna noć "Elite 9" nastavila je da donosi velike preokrete i emotivne trenutke, a nakon novog preseka glasova publika je odlučila da svoje učešće u devetoj sezoni završi Jovana Tomić Matora.

Matora je u velikoj završnici osvojila 8. mesto, čime je okončala svoju borbu za pobednički pehar nakon više od deset meseci provedenih pred kamerama.

Jovaa Tomić Matora je prva ustala, zatim Filip Đukić, Milena Kačavenda i Ivan Marinković.

Tokom više od deset meseci provedenih u Beloj kući, Jovana Tomić Matora bila je jedna od učesnica koja je svojim karakterom, iskrenošću i energijom privlačila pažnju javnosti. Njeno učešće obeležili su brojni emotivni trenuci, otvoreni razgovori, prijateljstva, ali i situacije koje su izazivale burne reakcije.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: S.Z.