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JOVANA TOMIĆ MATORA ZAVRŠILA UČEŠĆE U SUPERFINALU ELITE! Publika je odlučila, osvojila 8. mesto! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Superfinalna noć "Elite 9" nastavila je da donosi velike preokrete i emotivne trenutke, a nakon novog preseka glasova publika je odlučila da svoje učešće u devetoj sezoni završi Jovana Tomić Matora.

Matora je u velikoj završnici osvojila 8. mesto, čime je okončala svoju borbu za pobednički pehar nakon više od deset meseci provedenih pred kamerama.

Foto: TV Pink Printscreen

Jovaa Tomić Matora je prva ustala, zatim Filip Đukić, Milena Kačavenda i Ivan Marinković.

Tokom više od deset meseci provedenih u Beloj kući, Jovana Tomić Matora bila je jedna od učesnica koja je svojim karakterom, iskrenošću i energijom privlačila pažnju javnosti. Njeno učešće obeležili su brojni emotivni trenuci, otvoreni razgovori, prijateljstva, ali i situacije koje su izazivale burne reakcije.

Foto: TV Pink Printscreen

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: S.Z.

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