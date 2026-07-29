Nema više uticaja Ahmića na naš život: Nerio precrtao mama Situ za sva vremena, ima samo jedan cilj u životu! (VIDEO)

Priznao da mu je njegova porodica na prvom mestu i da sreću samo sa njima želi!

U toku je emisija "Narod pita". Gosti voditelja Darka Tanasijevića večeras su Nerio Ružanji i Uroš Stanić. Usledilo je novo telefonsko uključenje, a gledateljka je razgovarala sa Neriom o njegovim porodičnim odnosima.

- Baš sam se pitala gde su Hana i Nerio. Čula sam za baka Nadu i drago mi je da ima na koga da se osloni. Nerio, ja dajem sve za tvoje dete i živim za njega, a to je definicija majka. Ako je istina sve što si izneo onda nema šta da zoveš. Tu osobu ne mogu da zovem majkom ako je istina sve što si izneo. To nije majka, beži što dalje. Čula sam da si rekao da ćeš da svratiš u Dubrovnik, ali sa suprugom i ćerkom, ali nemoj da dozvoliš da te ponovo uvuku u mrežu. Ako ste zaradili Sita će da vam sleti iz Dubaija u Split i pokušaće da vam naruši mir. Ne dozvoli da niko ugrožava tvoje dete i ženu -

- Naravno, to mi je cilj. Ja želim samo Hana, Aria i ja da imamo najprosečniji život, da se volimo i da smo srećni. Ne planiram da padnem pod uticaj, slušam samo Hanu i sebe i sve odluke donosimo zajedno. Nema više uticaja Ahmića na naš život - dodao je Nerio.

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Autor: A. Nikolić