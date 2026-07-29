INSTA REŠETKA! Nerio ne želi da popusti Siti: Majci se neću javiti prvi, ona nikad neće prihvatiti Hanu! (VIDEO)

Bivši učesnik progovorio o svim bolnim temama koje ga godinama tište, ali i o planovima sa suprugom i ćerkom.

Na škakljiva pitanja sa Instagrama odgovarao je i bivši učesnik Nerio Ružanji u rubrici "Insta rešetka".

Ako tvoja mama prihvati Hanu, da li si spreman da joj oprostiš i imaš normalan odnos sa majkom?

- Ne znam da li mogu da oprostim, ali možemo krenuti u neki odnos, ne znam kako bi to izgledalo. Nismo se još čuli, niti ja želim, niti ona želi prva da se javi. Ja ću ostati takav, ja se neću javiti prvi. Ne znam kako bi izgledalo i mislim da ona nikad neće prihvatiti Hanu, nakon svega što je rečeno. Mislim da naš odnos nikad neće biti kakav je trebalo biti između majke i sina, mogli bi nešto da pokušamo.

Zašto si u početku Hanu prepustio svima i nisi joj bio muž i zaštitnik?

- Meni su ljudi tu bili nebitni, nisam se toliko nervirao, dok se ona nije počela nervirati, pa sam onda počeo da budem zaštinički nastrojen. A u životu sam mislio ako popustim da će oni vremenom da prihvate, ali to se nikad nije desilo, samo je bilo gore i gore.

Zar ne misliš da bi ti najbolje rešenje bilo da ideš sa porodicom kod babe i dede?

- Idem u Split, nećemo živeti sa njima, ali i oni tu žive. Bićemo u kontaktu, bićemo blizu, ićićemo jedni kod drugih.

Kad padnu maske, ko je najveći rijaliti igrač, ko čini sve samo da bi duže ostao?

- Ima ih mnogo, najveći novi rijaliti igrač je bio Asmin. Iako je on bio u priči i sve to, uopšte nije morao da se brine da li će ostati, naravno da bi ostao, ali on je dosta igrao rijaliti, dosta ljudi je izdao, okrenuo im leđa. Isto dobar rijaliti igrač je Dača, on je sve učesnike, koga god je poželeo, vrteo oko malog prsta, izvlačio informacije, svi su radili za Daču.

Planirate li ti i Hana još dece?

- Da, ali ne još, u budućnosti, kad stanemo na noge, kad se osiguramo finansijski, kad Arija još malo poraste, ne sada.

Da li ti je tetka kupila auto kao što je obećala?

- Ne, ona je obećala da će kupiti auto ako bude prva, tako da nema od toga ništa.

Kod babe i dede bi i ti i tvoja ćerka bili obezbeđeni do kraja života i imali bi mir, da li misliš da je to tako?

- Mislim da da, oni su jedan od razloga zašto želim ići u Split, da budem uz njih, znam da su mi oni oslonac i da će mi uvek pomoći kad god mi treba

Iskreno mišljenje o Asminu Durdžiću?

- Manipulator, rijaliti igrač, mnogo, mnogo loših postupaka. Mislim da se unakazio koliko god jedan čovek može, uradio je mnoge stvari koje mu nisu trebale, nadam se će bar neki kakav-takav odnos ostvariti sa Norom.

Planiraš li da se čuješ sa Fifi ponovo

- Ne, ne planiram da se čujem sa Fifi

Autor: R.L.