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Viktor i Mina iznenadili sve: Zbog ovog njegovog poteza svi misle da je PALA PROSIDBA! (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Izgleda da su spremni da naprave korak više u svom odnosu.

Viktor Gagić i Mina Vrbaški započeli su svoju ljubav u rijalitiju "Elita 9", a unutra su imali mnogo problema, nesuglasica i svađa.

Ipak, izgleda da se sve izgladilo nakon što su napustili rijaliti, pa im sada napolju ljubav cveta. Oni su otkrili da su porodice potpuno zadovoljne i mirne zbog njihovog izbora, te da im veza nikd čvršća nije bila.

Foto: Pink.rs

Mina i Viktor se bukvalno ne odvajaju, a sinoć su zajedno išli na večeru, odakle je ona delila storije na Instagramu

Vrbaški je u jednom trenutku snimila svog dečka kako joj ljubi ruku, a ovo je mnogima zaličilo na prosidbu.

Foto: Instagram.com/minavrbaski

Ipak, oni nisu još prešli na ovaj stadijum, iako polako ali sigurno koračaju ka tome.

Foto: Instagram.com/minavrbaski

Podsetimo, u rijalitiju su najveći problemi izbijali oko toga što je Mina mnogo toga skrivala i lagala, što je Viktoru teško padalo. Međutim, poverovao je u njenu ljubav i iskrene namere, te su sada nikad srećniji.

Autor: R.L.

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