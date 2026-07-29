Viktor i Mina iznenadili sve: Zbog ovog njegovog poteza svi misle da je PALA PROSIDBA! (FOTO)

Izgleda da su spremni da naprave korak više u svom odnosu.

Viktor Gagić i Mina Vrbaški započeli su svoju ljubav u rijalitiju "Elita 9", a unutra su imali mnogo problema, nesuglasica i svađa.

Ipak, izgleda da se sve izgladilo nakon što su napustili rijaliti, pa im sada napolju ljubav cveta. Oni su otkrili da su porodice potpuno zadovoljne i mirne zbog njihovog izbora, te da im veza nikd čvršća nije bila.

Mina i Viktor se bukvalno ne odvajaju, a sinoć su zajedno išli na večeru, odakle je ona delila storije na Instagramu

Vrbaški je u jednom trenutku snimila svog dečka kako joj ljubi ruku, a ovo je mnogima zaličilo na prosidbu.

Ipak, oni nisu još prešli na ovaj stadijum, iako polako ali sigurno koračaju ka tome.

Podsetimo, u rijalitiju su najveći problemi izbijali oko toga što je Mina mnogo toga skrivala i lagala, što je Viktoru teško padalo. Međutim, poverovao je u njenu ljubav i iskrene namere, te su sada nikad srećniji.

Autor: R.L.