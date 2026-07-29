Budući roditelji podelili radosne vesti! Anita Stanojlović i Luka Vujović objavili sliku s ultrazvuka i potpuno raznežili fanove: Najlepša sam devojčica... (FOTO)

Luka Vujović i Anita Stanojlović ne kriju sreću nakon saznanja da će postati roditelji devojčice, a radosne vesti podelili su sa svojim najbližima i pratiocima.

Nekadašnji učesnici “Elite 9”, Luka Vujović i Anita Stanojlović, koji su tokom boravka u rijalitiju saznali da će postati roditelji, otišli su na redovan ginekološki pregled, gde su obavili kontrolu trudnoće.

Nakon pregleda, Anita je na svom Instagram profilu podelila fotografiju sa ultrazvuka, koja je izazvala lavinu reakcija.

Posebnu pažnju privukao je komentar: “Najlepša sam devojčica”, zbog kojeg su mnogi zaključili da srećan par s nestrpljenjem isčekuje da njihova ćerkica stigne na svet. Iako se Luka i Anita tim povodom nisu dodatno oglašavali, njihovi fanovi ne kriju oduševljenje i sa nestrpljenjem prate svaki novi trenutak njihove trudnoće.

Podsetimo, vest da Anita Stanojlović čeka dete sa Lukom Vujovićem odjeknula je tokom “Elite 9”, kada je potvrđena trudnoća, što je izazvalo burne reakcije kako među učesnicima, tako i među gledaocima. Od tada par redovno deli trenutke iz ovog važnog životnog perioda, a podrška njihovih fanova ne jenjava.

Autor: S.Z.