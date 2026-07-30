Blokirao sam je i izbrisao sa društvenih mreža! Ivan definitivno okončao prijateljstvo sa Boginjom, Anđelo mu odbrusio: Nikome nisi prijatelj! (VIDEO)

U emisiju ''Narod pita'' uključila se gledateljka Sonja iz Leskovca, koja je dala svoj sud o učešću Ivana Marinkovića u ''Eliti 9''.

Naredna gledateljka zvala je iz Leskovca, te je iskoristila momenat da da svoj sud o učešću Ivana Marinkovića.

- Halo, dobro veče, Sonja iz Leskovca kraj telefona. Ivan Marinković kao komentator i neko ko dovro rezonuje stvari, nema mu ravnog, ali to na sebi da primeni ne zna. Druge zna da kritikuje, ali kad je on u pitanju, onda ne zna da uvidi grešku. Pitao je Anđela za njegovu sestru od ujaka, a on ne dozvoljava da se pita za njegovu decu - rekla je gledateljka.

- Mislim da Miljana nije većinski bila deo sezone, da nije bila u priči i da nema potrebe. Akoon meni može da pominje decu, mogu ja njemu i ujaka i ostale - rekao je Ivan.

- Ivane, šta si kupio ćerki za osamnaesti rođendan? - upitala je gledateljka.

- Ništa, nisam bio tu. Ništa joj nisam kupio - rekao je Ivan.

- Mnogo si loš otac, mnogo! Veoma si loš otac. Što se Anđela tiče, on je kulturan dečko, imam lepe reči samo za njega, to moram da kažem - rekla je gledateljka.

- Boginju sam skinuo sa Instagrama, blokirao je - rekao je Ivan.

- Eto, šta ti smatraš svojim uspehom, strašno - rekao je Anđelo.

- Ne, ja koji sam joj drug bio, ona je meni napisala ''kakav si ti to meni drug''. Meni takvi ljudi nisu potrebni u životu - kazao je Ivan.

- Verujem da je rekla da se nije čula sa mnom, ali Ivan voli da nafiluje - rekao je Anđelo.

- Ona mi je rekla ''nije Anđelo ispao fer prema meni'', to je istina, a napada me jer sam ja to javno rekao - rekao je Ivan.

- Ivane, ti nikome nisi prijatelj - rekao je Anđelo.

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Autor: S.Z.