Večerašnja emisija je pravi hit! Gledateljka se uključila uživo i nasmejala ceo studio, pa poslala poruku Sofiji: Pamet u glavu devojko (VIDEO)

Naredna gledateljka koja se uključila nasmejala je sve u studiu!
U toku je još jedna emisija ''Narod pita'', voditeljka Ana Radulović ugostila je ove večeri Sofiju Janićijević i Borislava Terzića Terzu, a Beba se naredna uključila putem telefonskog poziva.
- Ovo večeras je bilo brutalno. Ne znam šta da vam kažem - rekla je Beba.
- Šta vas je najviše oduševilo? - pitala je Ana.
- Da li se Sofija na kraju zove Sofija - rekla je Beba.
- Kasno će biti kasnije - rekla je Sofija.
- Svaka ti čast Sofija. Ne znam šta da ti kaem. Ovo je ludilo večeras. Pazi kad se i Moca zbunio. Ne znam kako će ovi kučići preživeti ove gluposti. - rekla je Beba.
- Pućiće mi konci od smeha - rekla je Sofija.
- On ne može čovek ni da priča od muke. On je čovek gotov. Sofija prevodi, nema šta. Svaka čast svima, ali a vas Ana ide najveća podrška. Hoću da pozdravim Terzu. - rekla je Beba.
- Je l' vam se dopadaju Tošine pesme za superfinaliste? - pitala je Ana.
- Toša je kralj. Za svakoga je smislio pesmu - rekla je Beba.
- Ko je bio vaš favorit? - pitala je Ana.
- Stanija. Ove žene večeras, umesto da ti kažu šta će ti to, ona viču to ribo. Devojko pamet u glavu. - rekla je Beba.
- Terza imaš pozdrave od Jovane pevačice - rekla je Ana.
- Pozdrav za Joku i njenu sestru. Nejna sestra me ne voli nikako - rekao je Terza.
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Autor: N.P.