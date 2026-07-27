Trebalo je još više da ga dereš: Gledateljka pružila punu podršku Sofiji u vezi Daneta, pa poželela Terzi da se pomiri sa Milicom! (VIDEO)

Gledateljka pružila punu podršku Sofiji, a i Terzi poručila da sa Milicom reši svoj odnos.

U toku je još jedna emisija ''Narod pita'', voditeljka Ana Radulović ugostila je ove večeri Sofiju Janićijević i Borislava Terzića Terzu, a ovaj put se ujključila gledateljka iz Gordana Borče.

- Da li si toliko mutava, da ne možeš da odgovoriš na sva pitanja? Sama si se uvukla u sve te laži. Trebalo je sestro slatka još više da ga dereš. Budi prefrigranija i uzmi mu sve tri kuće. Tamo za crnim stolom ćutiš, lažeš, mažeš, ne znaš ni ti više šta pričaš. Svaka u Beloj kući bi htela i po dva Daneta. Ako možeš uzmi mu još nešto. Deka ne može ništa sem da šalje. Što se nije javio pre 6 meseci? Deri Daneta dok možeš. Nisi ti jedina. Ko zna koliko jooš mladih devojaka je imao pre tebe. Svaka bi želela jednog Daneta. Samo iskrenost i to ti je sve od mene. Terza, dobro veče. Barbika ti je prelepa, preslikana glava. Mnogo je kontradiktorna tvoja dotična, Milica. Izbacuje klipove da će tti uvek dati dete, da se složila, nema suda, nema ništa, da će ti dati dete da čuvaš da ona uđe u desetku. - rekla je Gordna.

- Eksta, neka uđe da zaradi, a ja da budem sa detetom - rekao je Terza.

- Koliko je tvoje, toliko je i njeno. Ako ona neće lepo ti idi preko suda. A koliko ja vidim ona hoće da ti da dete bez suda. Koliko sam videla hoće sa tobom lepo da se dogovori. - rekla je Gordana.

- Sutra ću opet pokušati da stupim u kontakt. Mora da se nađe trajno rešenje, a ne na 15 dana. - rekao je Terza.

- Je l' si video malu od kako si izašao? - pitala je Gordana.

- Ne - rekao je Terza.

- Terza, želim ti da se pomiriš sa Milicom i da živite zajedno sa detetom - rekla je Gordana.

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Autor: N.P.