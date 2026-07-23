Želela sam da budem u vezi sa Filipom: Gledateljka osudila Aneli zbog njenog ljubavnog odnosa sa Đukićem, Asminu dala punu podršku! (VIDEO)

Gledateljka se tokom emisije ''Narod pita'' i pružila punu podršku Durdžiću, dok za Aneli nije imala ništa lepo da kaže.

U toku je prva emisija ''Narod pita'' nakon završetka najgledanijeg rijalitija ''Elite 9'', voditelj Milan Milošević u studio je ugostio Aneli Ahmić i Asmina Durdžića, a naredno telefonsko uključenje bilo je od Ivane iz Šapca.

- Ko se ljubio? Ja sam malo to Filipa, on je prolazio, nasmejala sam mu se i ovaj mu se nasmejao. Jedan jedan smo. On kaže da nije spavao, tvrdi ali ja ne verujem. Nije trebao prvu noć da ode sa drugim ženama. Ceo dan se mi čujemo. On se naljutio na mene zbog sinoć. Ja se jesam malo inatila. Ja sam mu jasno napisala poruku da ima opciju da me prihvati kao devojku. - rekla je Aneli.

- Asmine ti vrlo dobro znaš ko je Maja. Ona nije nevina devojka - rekla je Ivana.

- Ja sam rekao da me od 1. aprila sve zanima,a pre toga ništa. Nikad nije pogledala drugog muškarca, nije mi dala povod da ljubomorišem. Radimo na našoj vezi da je popravimo. - rekao je Asmin.

- Razumem da je ušla prvi put zbog te priče da uzme pare, ali čemu drugi put, treći put da ostaviš malo dete samo. - rekla je Ivana.

- Sad smo se obezbedile. Ja znam zašto sam se žrtvovala - rekla je Aneli.

- Šta mislite o njenom odnosu sa Đukićem? - pitao je Milan.

- Šta vraćaš, šta dokazuješ ti? Filip je slobodan, Sara isto mogu da rade šta hoće. - rekla je Ivana.

- Ja sam želela da budem u vezi sa Filipom. Ta veza nema perspektivu. Potrudiću se da se što manje čujemo. Ne mogu bez njega. Ne mogu ja tek tako zaboraviti.- rekla je Aneli.

- Ja navijam za Maju od kako je prvi put ušla. Meni je ona top - rekla je Ivana.

Kako je to izgledalo pogledajte u nastavku teksta.

Autor: Teodora Mladenović