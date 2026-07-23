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Gledateljka pružila punu podršku Asminu, samo reči hvale ima za njega, on raskrstio sa Nenom Opozicijom: Neću više da čujem za nju! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Gledateljka je tokom emisije ''Narod pita'' pružila punu podršku Asminu, za njega je imala samo reči hvale, dok za Aneli nije imala lepo mišljenje.

U toku je prva emisija ''Narod pita'' nakon završetka najgledanijeg rijalitija ''Elite 9'', voditelj Milan Milošević u studio je ugostio Aneli Ahmić i Asmina Durdžića, a nareedno telefonsko uključenje biloje od Nikoline, Asminove podrške.

- Samo da te Asmine pozdravim. Ja sam isključivo samo tvoja podrška. Nemam šta da te kritikujem. Staću u tvoju odbranu. Kako si ? - pitala je Nikolina.

- Nena od ovog momenta može da mi se napuši k*rca. Nek se obrati taj kome sam nešto pričao na nemačkom o Maji. Neću više da čujem za Nenu. Da moja podrška spletkari za Maju. - rekao je Asmin.

Foto: TV Pink Printscreen

- Mevlida i Mustafa su se našli u neobranom grožđu. Oni su divni ljudi. Bitno je da ti i Maja nemate fizički kontakt - rekla je Nikolina.

- Maja i ja to napolju nemamo. Oni treba da shvate da su danas napravili velike greške. - rekao je Asmin.

- Znamo sed Asmin i ja od kad je bio sa Stanijom, nikad je nisam pljuvala niti bih je pljuvala. Svako ima greške, niko nije perfektan. Nemoj nikome da se pravdaš. Ako si rekao, rekao si, ako si uradio, uradio si. Moram da kažem jednu stvar za Asmina. On je dobar čovek bez obzira na loše postupke tamo. Ja ne znam kako bih se ponašala da sam bila tamo na tvom mestu. - rekla je Nikolina.

- Šta mislite o Aneli? - pitao je Milan.

Foto: TV Pink Printscreen

- Nemam lepo mišljenje. Ja sam isto majka jedne ćerke i ne mogu da zamislim da bih ostavila dete i da idem bilo gde da pljujem familiju, oca. Ona jeste majka Nore i Nora treba da ima oca i majku. Njemu je uskraćeno da bude otac. Slažem se sa Minkom, da ima i oca i majku. Asmin nije loš čovek. Ja Aneli zbog tebe imam loše mišljenje samo zbog Nore. - rekla je Nikolina.

- Znaš kako mi je čudno kada jedna majka pozove i podršava ovog čoveka. Ne voli svoju porodicu. Videli ste kako se ponaša jedna porodica Durdžić. Moja porodica ovde ne zove. Oni pričaju o sebi. - rekla je Aneli.

- Njegova porodica nisu monstrumi. Lako je nama pričati kada to niej moje dete, mama ili tata. Ti si Aneli započela tu priču, a ne Asmin. Da ti nisi tamo ušla, ne bi bilo svega ovoga. - rekla je Nikolina.

Kako je to izgledalo pogledajte u nastavku teksta. 

Autor: Teodora Mladenović

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