Imaš sindrom žrtve, želela ti to ili ne: Anđela sasula Aneli istinu u lice, pa uputila Peji najlepše reči! (VIDEO)

Za njega samo reči hvale!

U toku je emisija ''Nominacije'' sa voditeljkom Ivanom Šopić. Učesnici večeras biraju između Aneli Ahmić i Jovana Pejića Peje. Anđela Đuričić sledeća nominuje.

- Aneli i ja imamo dobar odnos otpočetka, nismo imale nijednu raspravu. Imaš tu bitnost i zato iritiraš pola populacije ovde. Imaš sindrom žrtve, želela ti to ili ne. To što imaš sukob s Nenadom, ne znači da ćemo prestati da se družimo, jer meni nisi ništa loše uradila. Sad si bolja u učešću, bilo bi mi žao da si odsutala od toga. Treba da se izboriš za ono što želiš. Mislim da ne postoji ništa između Mateje i tebe, to je odnos samo utorkom. Tebi ne treba to poniženje - rekla je Anđela.

- Peja je vaspitan i kulturan dečko. Svakako bi ljudi prepoznali tvoje kvalitete. Pokazao je da je vrlo nezreo i ishitren, to je pokazao u odnosu sa Enom. Mislim da Baki ne može da bude ispred Ene, ona mora da ti bude ispred svih. Meni ste prelep par i želim vam da se pomirite- Šaljem tebe, - kazala je Anđela.

Autor: Iva Stanković