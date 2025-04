Novo poniženje: Anđela osvojila drugo mesto na pozitivnoj anketi, Gastoz je obesmislio! (VIDEO)

Nije imao reči hvale!

Voditelj Milan Milošević u emisiji "Pretres nedelje" saopštio je takmičarima "Elite" da je Anđela Đuričić zauzela drugo mesto na anketi takmičara koji najviše zasmejavaju.

- Mislim da te zaj*bali anketu. Ako postoji anketu kome da učini još teže kad je teško tu bih je stavio na listu. Ja ne znam da pričam pored ove devojke, osećam se kao ameba. Mislim da je to zbog fanova, mislim da nisu bili iskreni. Ima ona situacije, nekad je i eksremno. Ona nekad voli crni humorm, verovali ili ne. Ima neko ludilo... Ona u principu voli da me nervira i tad je zadovoljna. Drago mi je da je na pozitivnoj anketi i da je na ovoj listi druga. Ona sve to ume, ali ovde kao da je na faksu - govorio je Gastoz.

- Ja sam rekao Anđeli da mi je žao što je robotizovana i namrštena i što nije opuštenija i nasmejanija. Verovatno gledaoci znaju najbolje. Verujem da je duhovita sa Gastozom - dodao je Karić.

- Pa dobro... Ja bih da se zahvalim svima koji su glasali. Hvala svima na lepim komentarima. Ja se slažem sa tim što je rekao Stefan, oni dole sede i možda nemaju priliku da vide, a ljudi vide naše situacije gde im ispadam simpatična - govorila je Anđela.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić