Srebrna medalja: Aneli osvojila drugo mesto na listi pažljivih, od Milovana i Anđele dobila samo pohvale! (VIDEO)

Reči hvale!

Voditelj Milan Milošević u emisiji "Pretres nedelje" saopštio je da je na drugom mesto na anketi za najpažljivije izglasana Aneli Ahmić, a to je prvo prokomentarisala Anđela Đuričić.

- Svi smo se vodili svojim ljudima, sigurno je najpažljivija prema ljudima sa kojima provodi vreme, a to su Teodora i Bebica. Prilazila je i meni kad nisam bila najbolje i pitala me je kako sam. Mi nismo drugarice, ne pijemo kafe... Ne bi ljudi provodili vreme sa njom da to nije pokazala. Možda postoje još neke situacije koje su presudile, ali ja nemam šta konkretnije da navedem - rekla je Anđela.

- Moram da kažem za Aneli par stvari koje sam video. Dok je Aleksandra nju najgore vređala, dok je Aleksandra imala sukob sa Jelenom, a Ivan se bavio nečim desetim Aneli je bila uz nju. Dan nije prošao da me ona ne pita da li sam jeo, da li imam hleb... To su činjenice, a to ne mora da znači da neće da mi j*be mater već sutra. Za mene je ona pokazala ljudsku veličinu - govorio je Milovan.

Autor: A. Nikolić