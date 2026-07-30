Lete uvrede kao uvrede kao konfete! Anđelo istakao da je Ivan nepodoban otac, on rešio da mu brutalno odgovori: Zašto ne nosiš očevo prezime?! (VIDEO)

Tokom emisije ''Narod pita'', došlo je do žučne verbalne rasprave između Anđela Rankovića i Ivana Marinkovića.

Anđelo Ranković opisao je kako iz njegove perspektive izgleda roditeljstvo Ivana Marinkovića tokom emisije ''Narod pita'', te je otkrio zbog čega ga ne smatra podobnim ocem.

- Ojasni sa par rečenica, kako si ti ostvaren? Ovaj Stanija što je pobedila ima fakultet kao ti, ali je budala - upitao je Ivan.

- Ona je prvo, a ti četvrto mesto - dodao je Anđelo.

- Budaletino jedna, ja sam te poklopio. Još samo da se oznojiš, da krene ta farba da ti curi. Umesto da se skućiš negde, da nađeš devojku neku, ti se blamiraš, pogledaj kako se ponašaš - rekao je Ivan.

- Anđelo, na šta misliš kad kažeš da je Ivan loš otac? - upitala je voditeljka.

- Nisam mogao gledaocu da objasnim zbog čega mislim da je Ivan loš otac. Otac je loš ako je po prvi put video svoje dete u rijalitiju, posle pet godina, a ćerku nije čuo četrnaest godina, ćerki nije plaćao alimentaciju i dao joj poklon za rođendan - kazao je Anđelo.

- Gde je tebi tvoj tata? Što te je ostavio i zašto ne nodiš očevo prezime? Nemoj da govoriš kakav sam ja otac, koji se svoje dece nisam odrekao - kazao je Ivan.

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Autor: S.Z.