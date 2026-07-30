INSTA REŠETKA! Kačavenda je glavna mafijašica, volim je, na Terzin nivo ne bih da se spuštam: Ivan Marinković brutalan, urnisao bivše cimere! (VIDEO)

Četvrtoplasirani superfinalista oduvek je poznat po svom britkom jeziku, a od toga nije odustao ni ovog puta.

Ivan Marinković učestvovao je u našoj čuvenoj rubrici "Insta rešetka" i odgovarao na škakljiva pitanja gledalaca sa Instagrama. Ovom prilikom otkrio je svoje mišljenje o Mileni Kačavendi, Terzi, Anđelu, ali i mnogim drugima.

Kakvo mišljenje imaš o Kačavendi?

- Fenomenalno. Divna jedna dama, moja drugarica, prijateljica, glavna mafijašica grada Begorada, neko ko je zauzeo visoku poziciju u Eliti 9, vrhunski rijaliti igrač. Volim te puno, Kačavenda.

Kako bi, u tri rečenice, opisao Jelku?

- Visoka, zelena i sa puno nekih svetlećih ukrasa, ne zna da pliva. Jelka je listopadno drvo, znam da ne zna da pliva, ali moramo da proverima, prigodna je za novogodišnje praznike, na nju možete sve da okačite, sve prima i sve trpi.

Da li si video ćerku i sina?

- Ćerku nisam, sina preko telefona jer je na moru.

Da li si još uvek bolesno zaljubljen u Aneli?

- Bože mi te sačuvaj, ko je ovo postavio, nikad nisam ni bio zaljubljen u Aneli.

Kako sad komentarišeš Terzu posle svih prepiski koje su izašle o poglavicama i indijancima?

- Katastrofa. Ne bih da se spuštam na taj nivo, Terza je pokazao sve katastrofa tokom ove sezone, a i ovo što je napolju pokazao, katastrofa, ali ja mu želim sve najbolje.

Da li će Asmin i Maja uspeti napolju i da li ste se čuli?

- Nisam se čuo sa Majom, ali to mi je očekivano, jer se ona nikad ne javlja kad je u vezi posle rijalitja, niti ja želim da je smaram, a verujem da ni Asminu to ne bi prijalo. Verujem da će uspeti.

Zašto Anđelo nije ispoštovao i plivao u jezeru?

- Zato što u pravilniku Velikog šefa piše da je zabranjeno skakati u jezero, ja sam bio na njegovoj strani da ne bi izgubio honorar. Ali poneo sam mu neke poklone večeras, ima puno bazena u Beogradu gde može da prepliva i da nam pokaže da je šmeker.

Koliko si bio zaljubljen u Staniju?

- Bože! Ljudi, morate da shvatite, ja kad sam zaljubljen ta devojka je sigurno moja, tako da nikad nisam bio zaljubljen u Staniju.

Da nisi podržavao Maju i Asmina bio bi treći, da li si shvatio to?

- Evo, shvatio sam upravo.

Da li misliš da možeš da komentarišeš bilo čije roditeljstvo kad si ti najlošiji otac svojoj deci?

- Hvala gledaocu na takvom mišljenju, ali ne mislim da sam najlošiji i mogu da komentarišem.

Autor: R.L.