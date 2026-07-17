Najlošija veza u istoriji čovečanstva: Janjuš progovorio o Maji i Asminu, pa potkačio Daneta: Šta je on mislio, da se zaljubila?! (VIDEO)

Janjuš, poznat po britkom jeziku, u razgovoru sa Darkom Tanasijevićem opleo je po najaktuelnijim temama u Beloj kući!

Voditelj Darko Tanasijević u Šiša baru je ugostio Marka Janjuševića Janjuša, te je sa njim porazgovarao o najaktuelnijim temama u Beloj kući.

- Kakva je situacija, ko je najnapetiji, ko se najviše bori i grabi - pitao je Darko.

- Jeste napeto, vidim da ima napetih. Mislim da je najnapetija ova tvoja. To nisu moje bivše devojke (Milena Kačavenda). Žena nije normalna, ja to govorim od oktobra. Niti je ko šta pita, ja ne znam šta je sa ženom. Loša je, ne mogu da kažem da je najlošija, ali je za mene katastrofa - rekao je Janjuš.

- Kako komentarišeš sve učestalije, nikad grđe sukobe Maje i Asmina - pitao je Darko.

- Kao što sam i komentarisao svih ovih meseci, tome nikada neće doći kraja. Oni su obeležili rijaliti, ali po lošem. Ovo je jedna od najlošijih veza u istoriji čovečanstva, ne verujem da ovo postoji u normalnom svetu...Sve što ona kaže, to će tako i da bude ako budu funkcionisali i budu bili napolju zajedno. Ma kakva šansa?! Niti vredi šansa, niti mogu da poboljšaju odnos. Ja ne znam kome oni prodaju priču, kao da niko ne zna kakav je ko napolju, kakva je razlika?! Šta se promenilo?! Tu nema nikakve perspektive, može da dođe samo do gorih stvari - rekao je Janjuš.

- Imao si haotičan odnos sa Majom i žestok susret sa Takijem na stejdžu. Kada uporediš, šta Asmina očekuje sa Takijeve strane - pitao je Darko.

- Oni traju ovde već jedno tri meseca, a ta tri meseca ne zna se šta je, sve gore i gore i sve dublje i dublje. Ne verujem da će biti prijatna situacija, ali videćeš, doći će: "tata ja te volim", a ovamo će da ode na onu stranu i da odu zajedno kući. Ne mogu ja da zamislim svoje dete da se dešavaju ovakve scene, mene je sramota kao muškarca - rekao je Janjuš.

- Čije su te uspomene šokirale i iznenadile - pitao je Darko.

- Najveću pažnju, nažalost, Sofije. A Dane mi se čini, ne znam kako bih opisao, čovek u godinama, sad da ja pričam nešto ružno o njemu, ne poznajem ga. Sto puta sam rekao da je i on to želeo, pa šta je on mislio, da se ona zaljubila u njega?! Ni Terza nema stava i karaktera, nikakvog. Kao što sam jednom rekao da je i to njegova sramota. Sve te priče da ga je sram, blam, vređala mu ono, ne želi očima da je vidi, on svako jutro završi sa njom i onda je ona kriva. Pa nije kriva brate - rekao je Janjuš.

- Kakva je bila reakcija Viktora Gagića dok je gledao Mininu kompilaciju - pitao je Darko.

- Neprijatna, kao što bi i meni bila da vidim da je moja partnerka imala mnogo partnera, ali on to ne želi da pokaže i da pred sam kraj je povredi ili je ponizi, daleko bilo, mislim da mu nije bilo prijatno nijedne sekundi gledati. Hajde da je tu bilo ozbiljnih veza, nego je mnogo njih bilo neozbiljnih - rekao je Janjuš.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić