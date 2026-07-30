Zaslužio sam bolje od 11. mesta u superfinalu! Anđelo Ranković priznao da mu je krivo zbog lošijeg plasmana, a evo šta planira sa Boginjom! (VIDEO)

Progovorio i o sukobima sa Kačavendom i Ivanom Marinkovićem, ali i o tome da li se zbog nečega kaje.

Jedanaestoplasirani superfinalista Anđelo Ranković otkrio je za naš portal da ništa u svom učešću ne bih menjao, te da je vrlo zadovoljan kako je sve na kraju ispalo.

- Ne bih, uradio bih sve isto, smatram da je sve trebalo tako da bude - rekao je Anđelo, a onda prokomentarisao svoju 11. poziciju u konačnom plasmanu:

- Smatram da sam zaslužio bolje mesto, ali nije mi od presudnog značaja, hvala svima koji su me doveli do 11. mesta.

On je otkrio i koga od cimera ne bi više nikada u životu voleo da vidi.

- Ne bih voleo da vidim nikog sa kim sam bio u najvećim konfliktima, troje, četvoro njih sa kojima sam imao najveće sukobe.

Anđelo je ispričao i da li se pokajao zbog neke svađe u rijalitiju.

- Nisam. Neke svađe možda ne bih ni započinjao, ali nije bilo do mene, samo sam vraćao - naveo je on i dodao da su mnogi namerno prvi započinjali konflikt sa njim:

- Jesu, naravno, kako ne. Počev od Marinkovića, bilo je dosta njih, pokušavali su na razne načine da me isprovociraju, ali nisu uspeli.

Ranković se osvrnuo i na svoj odnos sa Tanjom Stijeljom Boginjom.

- Boginja i ja smo ostvarili kontakt, dodali smo se na Instagramu, čuli smo se. Smatram da je potrebno da ovo vreme nakon izlaska provedemo sa najbližima, što se mene tiče, ali naravno da ima prostora da se vidimo, čujemo, družimo, to sve zavisi od nje.

Za kraj otkrio je kako će izgledati njegovo suočavanje sa Milenom Kačavendom, sa kojom je u rijalitiju imao mnoštvo sukoba.

- Što se tiče suočavanja, kao i sa svima, nisam neko ko će da gazi, da napada prvi, ali sam kao i sa svima drugima spreman da se branim, tako da sve uvek zavisi od suparnika.

Autor: R.L.