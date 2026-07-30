Ne verujem u opstanak Vanje i Janjuša, nisu imali vatru i žar! Ivan Marinković opleo po vezama iz rijalitija, nije zaobišao ni Maju i Asmina! (VIDEO)

Četvrtoplasirani učesnik "Elite 9" bio je brutalan i bez dlake na jeziku, kao i uvek, te je prokomentarisao sve ljubavne parove koji su nastavili svoje veze posle rijalitija.

Ivan Marinković otkrio je za naš portal da sa Gocom Tržan, njegovom prvom suprugom, kao ni sa ćerkom Lenom, nema nikakav kontakt, dok je sa sinom Željkom u odličnim odnosima.

- Nisam, sa prvom mamom nemam kontakt, kao ni sa detetom. Sa drugim detetom imam kontakt, sve je okej - rekao je Ivan.

On je potom progovorio i o svom odnosu sa Vanjom Prodanović, koju je imao neku vrstu veze u "Eliti 9".

- Sa Vanjom sam u super odnosima, nisam ni u kakvoj emotivnoj vezi, ali smo u svakodnevnom kontaktu, baš smo kul. Ako se ništa nije desilo unutra, ne verujem da će ni napolju, meni ne trebaju te neke letnje avanture. Vanja je super devojka, ja je gotivim, drago mi je što je ponovo počela da radi ono što voli i što ume. Mislim da ćemo ostati drugari - rekao je Ivan.

Marinković je prokomentarisao i sve ljubavne parove koji su izašli iz rijalitija, u čiji opstanak veruje, a kome daje najmanje šanse.

- Mislim da Luka i Anita imaju najveći kapacitet, s obzirom na to da čekaju dete, nadam se da će ta veza da uspe, jer im prethodne veze nisu uspele, ja im želim svu sreću. Što se tiče onih koji neće uspeti, pa možda Janjuš i Vanja Živić, a možda i grešim. To mi nekako nije imalo tu vatru, energiju, žar, strast, ali možda i pogrešim, videćemo - rekao je on, a potom otkrio i šta misli o Maji i Asminu:

- Što se mene tiče - tresla se gora, rodio se miš. Toliko se najavljivao taj okršaj, a sve je otišlo u kontru, Asminovi roditelji na strani Aneli i Stanije, Asmin loš sa svojima, on i Maja ostali zajedno, potpuna konfuzija. Na kakvim su temeljima gradili vezu, teško da će to sve biti okej, ali želim im sve najbolje. Sve zavisi od toga šta će se desiti u narednih mesec, dva, da li će Asmin ući u desetku, da li će Maja ući s njim, zajedno, odvojeno, kod Maje se to nikad ne zna. Sve zavisi od toga.

Autor: R.L.