Stanija izašla u provod, latila se mikrofona, a onda je deca OBASULA RUŽAMA! (FOTO)

Pobednica "Elite 9" podelila je sa svojim Instagram pratiocima na kakve pozitivne reakcije je naišla tokom noćnog izlaska.
Stanija Dobrojević još neko vreme boraviće u Srbiji, pre nego što se vrati u Majami gde godinama živi. Ona je sinoć izašla u provod u centru Beograda sa svojim prijateljima, a noć je definitivno bila za pamćenje.
Ona se u jednom trenutku latila i mikrofona, te zapela čuvene narodnjačke hitove, što je izazvalo oduševljenje svih prisutnih.
Osim toga, Staniju su saletala deca, koja su joj poklonila ruže, a ona je stala da se svi zajedno slikaju i da "zavijaju na pun mesec".
Autor: R.L.