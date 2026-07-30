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Stanija izašla u provod, latila se mikrofona, a onda je deca OBASULA RUŽAMA! (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Pobednica "Elite 9" podelila je sa svojim Instagram pratiocima na kakve pozitivne reakcije je naišla tokom noćnog izlaska.

Stanija Dobrojević još neko vreme boraviće u Srbiji, pre nego što se vrati u Majami gde godinama živi. Ona je sinoć izašla u provod u centru Beograda sa svojim prijateljima, a noć je definitivno bila za pamćenje.

Ona se u jednom trenutku latila i mikrofona, te zapela čuvene narodnjačke hitove, što je izazvalo oduševljenje svih prisutnih.

Osim toga, Staniju su saletala deca, koja su joj poklonila ruže, a ona je stala da se svi zajedno slikaju i da "zavijaju na pun mesec".

Autor: R.L.

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