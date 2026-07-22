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Pitala bih ga zašto je morao da se preseli u drugi stan: Stanija opella po Takiju, poručila mu da ne može ni cipele da joj obriše! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Tokom emisije u kojoj je gostovala pobednica "Elite 9", Stanija Dobrojević, usledilo je novo telefonsko uključenje gledateljke Mirjana sa svojim sinom Lukom , koja je želela da se javi uživo i podeli svoje utiske nakon završetka rijalitija.

Na samom početku Stanija Dobrojević je sa voditeljkom Dušicom Jakovljević prokomentarisala Takija Marinkovića.

- Drago mi je da mik želi sreću u životu. Makar je prestao sa uvredama. Zanimljivo mi je što malo duvka Dačinom tati Brazilcu. Kukavica. U pozadini dok bivši priča, vidim svinjsku glavu, matori nimfomank i snima se sa ćerkom i plezi se i peva uzeću ti sev. Diraću ih do kraja životas. Sram ga bilo. Pustio je tu ćerku u rijaliti i pokušava da se domogne njene popularnosti. Taj Taki ne može cipele da mi briše. Još uvek osećam taj gnev i napraviću tužbetinu protiv njega. Ova sezona je naplata svega od sedmice. Bilo je vreme da karma i dug dođu na svoje. Trpa se u kadar, sprdačina ljudska Taki Marinković. Pitala bih ga zašto je morao da se preseli u drugi stan. - rekla je Stanija.

Foto: TV Pink Printscreen

- Hoćeš da nam kažeš o čemu je reč? - pitala je Dušica.

- Nema potrebe. - rekla je Stanija.

- Šta mu je trebalo da on izgovori da je bio sa tobom? - pitala je Dušica.

- Gde češ biciklom na Rusiju? Matora drtina se drznula - rekla je Stanija.

- Kako je tvoja mama reagovala na to? - pitala je Dušica.

- Ma to neću ni da komentarišem. Oni nikada nikog nisu uvredili za 15 godina učešća u rijalitiju. - rekla je Stanija.

Foto: TV Pink Printscreen

- Maja uprvo tera Asmina da odu sa žurke i da pozocu aksi. Šta misliš da mu je zamerila u ovom intervjuu? - pitala je Dušica.

- Možda je problem što nije krenuo đonom. - rekla je Stanija.

- Šta bi još izdvojila u Eliti 9? - pitala je Dušica.

- Ne verujem sa kakvim ljudima sam delila prostor i vazduh. - rekla je Stanija -

- Mirjana je na vezi. Nestvarno je lepa. Izdigni se iz svih situacija. Dama si uvek bila, ostala i nostaćeš. Čestitam ti na pobedi. Želim svu sreću ovog sveta. - rekla je gledateljka.

Kako je to izgledalo pogledajte u nastavku. 

Autor: Teodora Mladenović

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