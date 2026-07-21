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Plakala sam od sreće kad si pobedila: Gledateljka pokazala neizmernu sreću zbog Stanije Dobrojević, pa joj uputila jedan savet! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Tokom emisije u kojoj je gostovala pobednica "Elite 9", Stanija Dobrojević, usledilo je novo telefonsko uključenje gledateljke Jovanke, koja je želela da se javi uživo i podeli svoje utiske nakon završetka rijalitija.

Gledateljka je na samom početku čestitala Staniji na pobedi, ističući da je od prvog dana verovala da će upravo ona odneti titulu pobednice. Kako je rekla, tokom cele sezone pažljivo je pratila njene poteze i smatra da je svojim ponašanjem pokazala zbog čega zaslužuje podršku publike.

Foto: TV Pink Printscreen

- Dobro veče, Jovanka je iz Inđije. Želim puno Vas da pozdravim, kao vino ste, sve lepša i lepša! Milan i Vi ste po mom mišljenju najbolji. Staniju volim i obožavam, nerivrala sam se samo da Asmin ne pobedi. Kada je ona pobedila, ja sam plakala. Stanija, volim te puno, mnogo te volim! Toliko mi je drago jer si pobedila, obožavam te. Nisam uspela da se ostvarim kao majka, ali ti gledaj to da uradiš, molim te - rekla je gledateljka.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije pogledajte u nastavku.  

Autor: S.Z.

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